Nền tảng CRM No-code tích hợp AI hỗ trợ vận hành doanh nghiệp

CRM No-code tích hợp AI cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh linh hoạt, liên thông dữ liệu, tự động hóa quy trình, tăng tốc ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại Việt Nam, Cogover CRM là ví dụ của mô hình CRM No-code. Nền tảng này cho phép doanh nghiệp tự thiết kế và triển khai hệ thống quản trị khách hàng với thao tác kéo, thả, rút ngắn thời gian triển khai còn 1-3 tuần thay vì vài tháng như mô hình truyền thống. Cogover tích hợp nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo, gồm AI dự đoán để ước lượng doanh số, AI tạo sinh để gợi ý nội dung chăm sóc khách hàng và AI đàm thoại để hỗ trợ giao tiếp tức thời.

Tiến sĩ Lê Đặng Trung, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Cogover LLC cho biết, CRM ngày nay vừa là phần mềm lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời trở thành "hạ tầng vận hành số" của doanh nghiệp. Việc kết hợp No-code, Low-code và AI giúp doanh nghiệp làm chủ dữ liệu, quy trình và trải nghiệm khách hàng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào bộ phận IT hay nhà cung cấp.

"Khi nền tảng này được tùy chỉnh đúng cách, doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí, vừa dễ dàng mở rộng hoặc thay đổi quy trình khi chiến lược kinh doanh thay đổi", ông nói.

Nhân viên doanh nghiệp làm việc trên môi trường số. Ảnh: Cogover

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, sự xuất hiện của CRM No-code tích hợp AI được xem là dấu mốc trong chuyển đổi số. Hơn một thập kỷ qua, nhiều doanh nghiệp Việt chủ yếu ứng dụng các phần mềm rời rạc như kế toán, ERP hay CRM truyền thống. Tuy nhiên, áp lực thị trường biến động nhanh khiến cách tiếp cận này bộc lộ hạn chế như dữ liệu bị phân tán, khó đồng bộ và mất nhiều thời gian để ra quyết định.

Khảo sát của VCCI và Bizweb năm 2023 cho thấy 75% doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn quản lý khách hàng thủ công bằng Excel hoặc Google Sheet. Ngay cả khi đã áp dụng CRM, hơn một nửa số doanh nghiệp được Forrester khảo sát thừa nhận hệ thống hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu, chủ yếu vì thiếu khả năng tùy chỉnh và tích hợp.

Với khả năng cá nhân hóa quy trình không cần lập trình, liên thông dữ liệu với nhiều hệ thống khác và tự động hóa bằng AI, các nền tảng CRM thế hệ mới như Cogover được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Việt thích ứng với biến động thị trường. "Chúng không chỉ lưu trữ thông tin khách hàng, mà trở thành trung tâm điều phối toàn bộ chuỗi bán hàng, chăm sóc, giữ chân, mở ra lợi thế cạnh tranh bền vững", đại diện nhà phát triển nói.

Hoài Phương