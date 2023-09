Nền tảng Be ra mắt dịch vụ gọi xe máy điện

Từ 25/9, người dùng có thể sử dụng dịch vụ Xanh SM Bike tại khu vực trọng điểm Hà Nội trên nền tảng Be.

Be Group ghi dấu ấn mới trên thị trường gọi xe công nghệ với sự có mặt của dịch vụ gọi xe máy điện Xanh SM Bike, áp dụng tại các khu vực trọng điểm trong Hà Nội. Đây là bước đi chiến lược trong kế hoạch chung giữa Công ty cổ phần Be Group và Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM.

Chiến lược tiếp cận người dùng của Nền tảng Be

Sau các chiến lược marketing như "Be thuyền", "Be gội đầu"... Be trở lại đường đua gọi xe công nghệ với dịch vụ Xanh SM Bike. Cùng với dịch vụ gọi ôtô điện Xanh SM Taxi, chiến lược này được Be đánh giá là bộ đôi giúp tiếp cận người dùng Việt, hướng đến mục tiêu di chuyển xanh, thân thiện môi trường.

Tài xế Be và người dùng của nền tảng.

Theo khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam tại Hà Nội và TP HCM, 95% người dùng đã có ý thức về bảo vệ môi trường. Trong nước, xu hướng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang loại thuần điện, xe xanh cũng đang trên đà phát triển. "Nắm bắt xu hướng này, Be đã liên tục "bắt trend" trong thời gian ngắn, chứng tỏ khả năng thấu hiểu hành vi người dùng", một chuyên gia lĩnh vực Marketing tại Hà Nội cho biết.

Ngoài việc không phát thải, thân thiện môi trường, các dòng xe điện trên nền tảng Be cho trải nghiệm di chuyển không tiếng ồn, không mùi khói xăng, góp phần tích cực vào mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) của Chính phủ đến năm 2050.

Với dịch vụ Xanh SM Bike qua Be, người dùng sẽ có trải nghiệm di chuyển bằng mẫu xe máy điện VinFast Feliz S, thiết kế màu xanh Cyan. Đây là dòng xe phù hợp di chuyển trong đô thị, khả năng chịu ngập nước tốt, động cơ nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn và mang lại sự thoải mái trong quá trình di chuyển.

Thành tích "xanh" của Be Group

Sau khi hợp tác cùng GSM và ra đời dịch vụ Xanh SM Taxi, Be Group nhận một số tín hiệu tích cực trong doanh thu. Cụ thể, số chuyến taxi điện chiếm 6% tổng số chuyến gọi ôtô trên nền tảng Be mỗi tháng, cao hơn trung bình 2-5% của các nền tảng gọi xe công nghệ khác, đại diện Be Group cho biết.

Nay người dùng Be có thêm lựa chọn Xanh SM Bike.

Ngoài dịch vụ gọi xe điện, Be cũng ký hợp tác cùng VinFast thúc đẩy chuyển đổi xe máy điện Feliz S cho các tài xế Be, mức giảm 4% giá niêm yết trong giai đoạn đầu hợp tác. Song song đó, nền tảng này hợp tác với ngân hàng số Cake by VPBank, cung cấp giải pháp tài chính cho tài xế Be mua xe Feliz S, lãi suất từ 0%.

"Những nỗ lực của Be trong hành trình nâng cấp dịch vụ, trải nghiệm "xanh" phù hợp với xu thế chung ở khu vực và trên thế giới, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, đồng hành cùng cộng đồng, xã hội", đại diện Be Group cho biết.

Tuấn Vũ

Ảnh: Be