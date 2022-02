Nền tảng bán hàng cho chị em nội trợ gọi vốn 2,6 triệu USD

Nền tảng thương mại điện tử tương tác cộng đồng Selly với hầu hết đối tác bán hàng là nữ nội trợ tỉnh lẻ vừa gọi được 2,6 triệu USD.

Số tiền này nằm trong vòng gọi vốn Pre-Series A từ các quỹ đầu tư CyberAgent Capital, Do Ventures, Genesia Ventures, JAFCO Asia và KVision. Selly là một nền tảng thương mại điện tử ứng dụng tương tác cộng đồng (social commerce) còn khá non trẻ tại Việt Nam. Startup này chỉ mới hoạt động từ tháng 4/2021.

Mô hình của họ là kinh doanh sản phẩm trực tuyến thông qua đội ngũ đối tác bán hàng, thường là người muốn kiếm thêm thu nhập bằng thương mại điện tử. Người đăng ký làm đối tác sẽ chọn sản phẩm mình muốn kinh doanh từ nguồn hàng sẵn có trên ứng dụng Selly. Sau đó, họ sẽ rao bán sản phẩm thông qua các quan hệ xã hội, cộng đồng của mình. Với mỗi đơn hàng được chốt, hàng hóa sẽ được Selly chịu trách nghiệp vận chuyển đến khách hàng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO CyberAgent Capital Vietnam, cho rằng tỷ lệ phổ cập thương mại điện tử ở Việt Nam mới chỉ đạt 4,5% (so với 18% tại Indonesia và 35% tại Trung Quốc) và tỷ lệ đô thị hoá là 35% (so với 56% tại Indonesia và 16% tại Trung Quốc), mức thấp nhất trong các nền kinh tế chính trong khu vực. Do đó, Selly có cơ hội khai thác một thị trường rất lớn và tăng trưởng nhanh còn đang bỏ ngỏ thông qua cách tiếp cận khác biệt so với thương mại điện tử truyền thống.

Theo số liệu công ty này công bố, sau 10 tháng hoạt động, họ có mức tăng trưởng kinh doanh 300 lần. Nền tảng đang có hơn 300.000 đối tác bán hàng, trong đó 80% đến từ các thành phố nhỏ, đa số là phụ nữ nội trợ và người mất việc do Covid-19.

Ông Thống Lê Anh Tuấn, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Selly cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn mới để cải tiến sản phẩm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho đối tác bán hàng và nhà cung cấp, đồng thời mở rộng độ phủ đến nhiều tỉnh thành nhỏ lẻ hơn tại Việt Nam. Hiện nay, 20% đội ngũ bán hàng của họ ở Hà Nội và TP HCM, còn lại phân bố ở nhiều tỉnh thành khác.

Viễn Thông