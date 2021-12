Nền tảng bản đồ số cho doanh nghiệp

Sản phẩm Map4D Platform của IOTLink vừa đạt giải đồng “Nền tảng số xuất sắc nhất 2021” tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

Nền tảng bản đồ số Map4D của Công ty TNHH IOTLink thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý của các doanh nghiệp, đại biểu khi tham gia Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số 2021. Map4D Platform là nền tảng bản đồ số 2D, được thể hiện bởi không gian 3D và chiều thời gian 4D.

Map4D Platform có thể tích hợp với đa ngôn ngữ lập trình ứng dụng. Nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục và đảm bảo tính đúng-đủ đáp ứng tốt các nhu cầu cần thiết trong bản đồ số quốc gia.

Ông Vũ Minh Trí - Phó Chủ tịch IOTLink nhận giải Đồng nền tảng số xuất sắc 2021. Ảnh: IOTLink

Bản đồ số giúp liên kết các lớp dữ liệu đa ngành, xây dựng chiến lược đồng bộ, từ đó tạo ra bức tranh tổng thể của dữ liệu chạy ở nhiều lớp ứng dụng khác nhau, để giải quyết bài toán xã hội đảm bảo an ninh quốc gia. Sử dụng bản đồ số "Make in Vietnam", hành vi và dữ liệu của người Việt sẽ được đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, sản phẩm có khả năng tích hợp thêm nhiều công nghệ khác như phân tích dữ liệu lớn, công nghệ thực tế ảo, giúp doanh nghiệp sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Vũ Minh Trí, Phó chủ tịch IOTLink đã khẳng định vai trò quan trọng của bản đồ số đối với sự phát triển của quốc gia. Bản đồ số thúc sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành trong thời gian gần như vận tải (với nền tảng gọi xe công nghệ), e-logistics... Minh chứng rõ nhất cho sự thành công dựa trên nền tảng bản đồ số là mô hình chuyển đổi số của Hong Kong với thành phố thông minh, ứng dụng truy vết Covid-19 Trace Together của Singapore...

Ông Vũ Minh Trí, Phó chủ tịch IOTLink trình bày tham luận tại diễn đàn. Ảnh: IOTLink

Việt Nam vẫn là thị trường mà Google chưa tập trung đến về mặt bản đồ. Tại Mỹ, Google cập nhật theo tuần còn Việt Nam cập nhật 12 tháng một lần. Vì vậy, tại các địa phương khi có các con đường hay công trình lớn được xây dựng thì rất lâu sau Google mới cập nhật. Trong khi đó Map4D lại làm rất tốt điều này. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác mở nền tảng cho các đối tác Việt Nam để chia sẻ về ứng dụng này, ông Trí nói.

Bên cạnh đó, nếu sử dụng các nền tảng bản đồ của nước ngoài, hành vi người dùng và dữ liệu người dùng Việt sẽ nằm trong tay các tập đoàn xuyên quốc gia. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc tích hợp, cập nhật và bảo mật dữ liệu vì bị phụ thuộc vào đối tác. Chỉ khi bản đồ gốc và máy chủ đặt ở Việt Nam thì vấn đề bảo mật mới được đảm bảo", đại diện IOTLink khẳng định.

Map4D cập nhật và thể hiện các lớp dữ liệu đa ngành.

Hiện ứng dụng Map4D đã được sử dụng làm bản đồ số cho Làng văn hóa Du lịch Việt Nam, quản lý giao thông thông minh, bất động sản, đô thị thông minh và nhiều doanh nghiệp khác trên cả nước.

Hoài Phương