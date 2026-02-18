Nền tảng API IntelliTrans mở rộng kết nối đối tác vận tải

MỹIntelliTrans ra mắt cổng API tự phục vụ, giúp doanh nghiệp vận tải và đối tác kết nối nhanh, trao đổi dữ liệu liền mạch mà không cần thay đổi hệ thống hay quy trình vận hành hiện có.

Nền tảng API Platform Developer Portal của IntelliTrans cung cấp một không gian tập trung, có hướng dẫn rõ ràng để các hãng vận tải, môi giới và hệ thống doanh nghiệp tích hợp với nhau. Giải pháp này cho phép kết nối linh hoạt, không buộc khách hàng phải thay thế các tích hợp sẵn có hoặc điều chỉnh cách họ đang vận hành chuỗi logistics.

Theo ông Chad Raube, CEO IntelliTrans, tốc độ và độ tin cậy của tích hợp hiện đã trở thành ưu tiên vận hành của các đội ngũ vận tải. Cổng API mới giúp chủ hàng và đối tác kết nối với IntelliTrans theo cách thực tiễn, dễ mở rộng và phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại, qua đó giảm ma sát trong kết nối và tạo nền tảng cho tự động hóa sâu hơn trong toàn bộ hệ sinh thái chuỗi cung ứng.

Nhân viên vận tải kiểm tra và đối soát thông tin lô hàng bằng thiết bị số tại bãi xe, phản ánh quá trình ứng dụng công nghệ trong quản lý logistics. Ảnh: Yevhen AdobeStock

Cổng API tự phục vụ này cung cấp đầy đủ tài liệu API tập trung, mã mẫu SDK và môi trường kiểm thử trực tiếp, giúp lập trình viên rút ngắn thời gian triển khai và tích hợp với độ tin cậy cao hơn. Nền tảng hỗ trợ nhiều kịch bản vận hành trong vận tải đường bộ, đường sắt và đa phương thức, góp phần đảm bảo luồng dữ liệu nhất quán, theo thời gian thực trên toàn hệ sinh thái vận tải.

Ở cấp độ vận hành, IntelliTrans API Platform Developer Portal hỗ trợ ngay năm nhóm nghiệp vụ cốt lõi. Nền tảng cho phép điều phối lô hàng với các chức năng gửi đơn, chấp nhận, đấu thầu giao ngay, cập nhật giá và trao đổi chi tiết lô hàng. Hệ thống cũng hỗ trợ cập nhật trạng thái theo thời gian thực và tải lên chứng từ như vận đơn, biên bản giao nhận nhằm nâng cao độ chính xác và tối ưu hóa thanh toán.

Bên cạnh đó, nền tảng cho phép trao đổi dữ liệu vận tải đa phương thức với hệ thống ERP, giúp thống nhất quy trình và tăng khả năng theo dõi. Giải pháp còn tích hợp quản lý bãi với ERP, bao gồm di chuyển toa xe, các sự kiện xếp dỡ và theo dõi toa xe để kiểm soát tồn kho. Cuối cùng, cổng API hỗ trợ đối tác tự đăng ký, xác thực và thiết lập kết nối API an toàn dựa trên bộ tài liệu tiêu chuẩn hóa.

IntelliTrans là công ty công nghệ logistics của Mỹ, chuyên cung cấp phần mềm quản lý vận tải (TMS) và giải pháp chuỗi cung ứng đa phương thức cho doanh nghiệp. Thành lập năm 1992, trụ sở chính tại Atlanta, công ty phục vụ các chủ hàng, hãng vận tải và đối tác logistics trên toàn cầu. IntelliTrans tập trung vào các giải pháp SaaS giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, tăng minh bạch và kiểm soát dữ liệu theo thời gian thực. Hiện IntelliTrans là công ty thành viên của tập đoàn công nghệ Roper Technologies.

Hải My (Theo Food Logistics)