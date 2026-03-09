Nền tảng AI Việt nằm top sử dụng nhiều nhất Việt Nam

Kiki Info do Zalo phát triển vào top 10 nền tảng AI phổ biến tại Việt Nam, theo báo cáo từ Decision Lab.

Theo báo cáo The Connected Consumer trong quý IV/2025 từ Decision Lab, Kiki Info là một trong những nền tảng trí tuệ nhân tạo được người Việt sử dụng rộng rãi, xuất hiện cùng các ứng dụng AI toàn cầu như ChatGPT, Gemini và Copilot. Báo cáo này cho thấy sự phát triển của các nền tảng AI, đặc biệt các nền tảng do doanh nghiệp trong nước phát triển đang dần khẳng định vị trí trên thị trường nội địa.

Xếp hạng top 10 nền tảng AI theo báo cáo The Connected Consumer quý IV/2025. Nguồn: Decision Lab

Danh mục các công cụ AI hiện nay rất đa dạng, bao gồm cả nền tảng trong và ngoài nước. ChatGPT dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng 66%, sau đó là Gemini với 50% và Meta AI đạt 24%. Việc Kiki Info xuất hiện trong top 10 cho thấy khả năng tiếp cận rộng rãi và đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nước.

Các chuyên gia nhận định, trước bối cảnh thị trường AI toàn cầu do các tập đoàn lớn chi phối, việc một nền tảng AI Việt vào nhóm được sử dụng nhiều nhất là tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt.

Kiki Info là trợ lý hỏi đáp đa lĩnh vực do kỹ sư Zalo phát triển, cung cấp ba nhóm tính năng chính: hỏi đáp kiến thức đời sống, hỗ trợ sáng tạo nội dung và gợi ý giải trí. Khác với nhiều nền tảng AI hoạt động độc lập, Kiki Info vận hành dưới dạng Mini App tích hợp trên Zalo, giúp người dùng tiếp cận dễ dàng, không cần cài đặt ứng dụng mới. Theo Zalo, Kiki Info ghi nhận gần 500.000 câu hỏi sau một tuần ra mắt.

Nền tảng Kiki Info trên smartphone. Ảnh: Zalo

Tháng 9/2025, Kiki Info mở rộng phạm vi ứng dụng khi tích hợp Trợ lý Công Dân Số, hỗ trợ người dùng trong các lĩnh vực hành chính và pháp lý. Sau khoảng 4 tháng, Trợ lý Công Dân Số đã thu hút hơn 500.000 người dùng, cho thấy nhu cầu lớn đối với các giải pháp AI mang tính thực tiễn, theo Zalo.

Theo doanh nghiệp, điểm mạnh của Kiki Info là khả năng hiểu và xử lý tiếng Việt tự nhiên nhờ phát triển trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tối ưu hóa cho tiếng Việt. Sau một năm ra mắt, Kiki Info đã cán mốc một triệu người dùng, phản ánh xu hướng AI Việt trở nên thiết thực hơn trong đời sống.

Người dùng tìm hiểu Trợ lý Công Dân Số trên Zalo. Ảnh: Zalo

Trong báo cáo về thực trạng sử dụng AI tại Việt Nam từ Decision Lab tháng 8/2025, Kiki Info cũng nằm trong nhóm các nền tảng AI phổ biến nhất. Điều này cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của các sản phẩm AI Việt trên thị trường. Theo các chuyên gia, sự phát triển của các nền tảng như Kiki Info phản ánh xu hướng ứng dụng thực tiễn ngày càng cao của AI tại Việt Nam. "Điều này thúc đẩy quá trình bình dân hóa AI và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phục vụ trực tiếp nhu cầu của người Việt", vị chuyên gia cho biết.

Bên cạnh Kiki Info, Zalo với chiến lược "AI-First" đã tiên phong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo nhằm đưa AI vào cuộc sống của người Việt, gồm các tính năng nổi bật như chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, dịch thuật...

Quang Anh