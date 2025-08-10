Nền tảng AI tạo video ngắn 'mì ăn liền'

Nền tảng One-Click Story của OpenArt giúp người dùng nhanh chóng tạo video dài một phút có cốt truyện và nhân vật nhất quán.

Sau khi người dùng nhập một câu mô tả, kịch bản hay bài hát, One-Click Story sẽ biến nó thành video ngắn. Nền tảng có thể tạo câu chuyện nhẹ nhàng cho TikTok hay nội dung nghiêm túc như video giải thích, MV ca nhạc cho YouTube.

OpenArt cho biết một trong những điểm khác biệt của sản phẩm là khả năng duy trì tính nhất quán nhân vật, trong khi nhiều mô hình video khác dựa vào những đoạn phim đơn giản, độc lập và người dùng phải ghép thành một câu chuyện liền mạch.

TechCrunch hôm 8/8 dẫn lời Coco Mao, nhà đồng sáng lập kiêm CEO OpenArt: "Một vấn đề nhiều AI không thể xử lý tốt là giữ cho nhân vật luôn nhất quán trong cùng video. Nếu nhân vật không giữ nguyên sẽ rất khó đắm chìm vào câu chuyện".

Công cụ AI cho phép tạo video 'thối não' dễ dàng OpenArt giới thiệu tính năng tạo video One-Click Story. Video: OpenArt

One-Click Story cung cấp ba lựa chọn gồm Vlog nhân vật, MV ca nhạc và video giải thích. Với Vlog nhân vật, người dùng có thể tải lên hình ảnh nhân vật rồi nhập câu lệnh. Nếu họ tải một bài hát, phần mềm sẽ phân tích lời và tạo những cảnh phù hợp với chủ đề, ví dụ hoa nở rộ trong vườn.

Người dùng có thể chỉnh sửa từng clip bằng cách điều chỉnh câu lệnh để có kết quả tinh tế hơn. Nền tảng hiện tổng hợp hơn 50 mô hình AI, cho phép lựa chọn công cụ như Dall-E 3, GPT, Imagen, Flux Kontext và Stable Diffusion.

OpenArt do hai cựu nhân viên Google thành lập năm 2022, hiện có ba triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Công ty tung ra phiên bản thử nghiệm của One-Click Story tháng trước. Trong tương lai, OpenArt dự định phát triển nền tảng bằng cách cho phép người dùng tạo video có nội dung trò chuyện giữa hai nhân vật, thậm chí phát triển một ứng dụng di động.

Mục tiêu của One-Click Story là giảm bớt rào cản cho người sáng tạo nội dung AI, nhưng có nhiều vấn đề đạo đức cần giải quyết như bắt chước phong cách của nghệ sĩ khác, quyền sở hữu trí tuệ, nguy cơ sử dụng sai cách và tạo thông tin sai lệch.

"Chúng tôi cố gắng thận trọng với vấn đề xâm phạm tài sản trí tuệ. Khi bạn tải lên một số nhân vật liên quan đến tài sản trí tuệ, theo mặc định, các mô hình mà chúng tôi sử dụng sẽ từ chối. Nhưng đôi khi vẫn lỗi", Mao cho biết. CEO này nói thêm, công ty sẵn sàng đàm phán với các chủ sở hữu tài sản trí tuệ lớn để xin cấp phép cho nhân vật.

TechCrunch nhận định One-Click Story có thể thúc đẩy xu hướng tạo video AI "mì ăn liền" hay "thối não" (brain rot). Video AI kiểu này thường ngắn, có thể chứa nhân vật kỳ lạ như cá mập đi giày thể thao hay vũ công ballet với đầu là tách cà phê. Video thu hút nhiều sự chú ý, nhất là giới trẻ, nhưng gây tranh cãi về tác động đến trí tuệ và sức khỏe tâm thần.

"Thối não" được Đại học Oxford chọn là từ của năm 2024, phản ánh tình trạng sống ảo quá mức trên mạng xã hội làm suy giảm sức khỏe tâm thần. Từ này lần đầu xuất hiện vào năm 1854 trong cuốn Walden của Henry David Thoreau, trong đó nhà văn sử dụng thuật ngữ "thối não" để chỉ trích tình trạng đơn giản hóa quá mức mọi thứ.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, Oxford University Press)