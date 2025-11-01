Nền tảng 1Office ứng dụng AI hướng tới mô hình AIaaS

1Office kết hợp No-Code và AI trong cùng một nền tảng, đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp Việt chủ động vận hành hiệu quả hơn.

Từ những năm 2015, nhóm sáng lập 1Office nhận ra nhiều doanh nghiệp Việt vẫn vận hành rời rạc trên nhiều phần mềm riêng lẻ. Sự thiếu đồng bộ trong quản trị và dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng. Từ đó, 1Office ra đời và phát triển thành giải pháp quản trị tổng thể, giúp doanh nghiệp Việt tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành.

Suốt 10 năm phát triển, nền tảng này đã có hơn 6.000 doanh nghiệp và khoảng 500.000 người dùng đang sử dụng cho các hoạt động quản lý nhân sự, công việc, quy trình và báo cáo.

Mới đây, 1Office ra mắt nền tảng quản trị thế hệ mới kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng No-Code, hướng tới mô hình AIaaS (AI as a Service).

Nền tảng 1Office kết hợp giữa AI và No-Code trong sự kiện ra mắt sản phẩm hồi tháng 7/2025. Ảnh: 1Office

Theo ông Lê Việt Thắng – Founder & CEO 1Office, AI giúp phân tích, dự báo và gợi ý hành động dựa trên dữ liệu thực, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Trong khi đó, No-code cho phép doanh nghiệp tự thiết kế mô hình vận hành phù hợp với đặc thù riêng, giúp nâng cao tính linh hoạt và khả năng tự chủ.

Sự kết hợp giữa AI và No-code được xem là hướng đi mới cho các doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên dữ liệu - nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ, mà còn trao quyền để người dùng tự kiến tạo mô hình quản trị của mình.

"Giá trị cốt lõi chúng tôi hướng đến không chỉ là tự động hóa công việc, mà còn giúp lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ và kiến tạo hệ thống của mình bằng dữ liệu thực", đại diện công ty nói.

1Office hướng đến trở thành tổ chức AI tiên phong tại Việt Nam, phát triển mô hình AIaaS - nơi mỗi doanh nghiệp có thể tự kiến tạo phần mềm "như họ tưởng tượng". Lãnh đạo công ty kỳ vọng trong giai đoạn tới, công nghệ Việt có thể mở rộng ra thị trường quốc tế, mang lại giá trị kinh tế và tri thức cho đất nước.

Ông Thắng cho biết mục tiêu 1Office hướng đến khi áp dụng No-code, AI là giúp hàm lượng tự động hóa trong doanh nghiệp được tăng lên, giúp cải thiện hiệu suất, gia tăng giá trị.

"Khi công nghệ đủ thông minh để thay con người xử lý dữ liệu và vận hành, lãnh đạo doanh nghiệp có thể tập trung vào chiến lược, khách hàng và những điều AI không thể thay thế – đó mới là giá trị thật của chuyển đổi số", ông Thắng chia sẻ.

Ông Lê Việt Thắng - Founder & CEO 1Office (Công ty Cổ phần 1Office). Ảnh: 1Office

Hôm 27/10, 1Office được vinh danh giải ba lĩnh vực công nghệ số tại giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025, đánh dấu sự bền bỉ kiến tạo nền tảng quản trị doanh nghiệp Việt bằng trí tuệ Việt.

Đây là lần thứ hai sản phẩm của đơn vị nhận tại giải thưởng công nghệ uy tín này, sau lần đầu tiên vào năm 2022. Thành tích đánh dấu hành trình 10 năm phát triển của doanh nghiệp, từ một startup đến nền tảng quản trị tổng thể được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Nhóm tác giả 1Office nhận Giải Ba hạng mục Công nghệ số thành công tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025, diễn ra tối 27/10 tại Hà Nội. Ảnh: 1Office

Tại lễ trao giải, doanh nghiệp lựa chọn nhân sự trẻ lên nhận giải, như một lời khẳng định cho thế hệ kế cận đang tiếp nối sứ mệnh đổi mới.

(Nguồn: Công ty Cổ phần 1Office)