Nên mua Mazda CX-90 2.5 PHEV?

Tôi phân vân chọn mua mẫu SUV flagship của Mazda với giá công bố 2,479 tỷ đồng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. (Thanh Nhật)

Tôi đã tìm hiểu khá kỹ về dòng SUV đầu bảng của Mazda, ấn tượng với động cơ 2.5 PHEV, động cơ, hộp số đặt dọc và hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau. Xe được định vị cảm giác lái tương đương các mẫu xe châu Âu cao cấp, có hệ thống cá nhân hóa người lái thông minh tự nhận diện và điều chỉnh vị trí tối ưu. Về nội thất, Mazda CX-90 2.5 PHEV có da Nappa, gỗ tự nhiên, kim loại chế tác tinh xảo, đi kèm cửa sổ trời Panorama, dàn 12 loa Bose và camera 360 độ.

Về bảo hành, hãng áp dụng chế độ 5 năm hoặc 150.000 km, pin cao áp bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km. Nếu tôi mua xe thời điểm này, hãng tặng kèm gói 5 đặc quyền cao cấp.

Nhờ độc giả có kinh nghiệm tư vấn giúp tôi, có nên lựa chọn Mazda CX-90 2.5 PHEV để gắn bó lâu dài không? Xin cảm ơn.