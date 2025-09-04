Nên mua Mazda CX-5 tăng trang bị, ưu đãi 40 triệu đồng?

Trong tháng 9, giá sau ưu đãi của mẫu xe Mazda CX-5 từ 709 triệu đang tốt nhất phân khúc, tôi phân vân mua thời điểm này có hợp lý. (Tùng Anh)

Tôi lần đầu mua ôtô nên tìm hiểu khá kỹ, muốn chọn dòng SUV cho gia đình 4 người, thường xuyên di chuyển trong phố và đi xa dịp cuối tuần, lễ tết. Tiêu chí của tôi cần xe rộng rãi vừa đủ, tiết kiệm xăng, dễ lái và chi phí sử dụng không quá cao.

Gần đây tôi thấy Mazda CX-5 bản Deluxe được hãng thêm trang bị cản sau và baga mui, ưu đãi 40 triệu đồng nên dự định mua. Xe cũng khá phù hợp gia đình tôi như tiết kiệm xăng, nhiều trang bị an toàn, nhiều người nói chi phí nuôi khá rẻ. Nhờ độc giả đang sử dụng CX-5 đời mới (hoặc từng chạy qua) tư vấn giúp tôi trải nghiệm thực tế với mẫu xe này. Xin cảm ơn.