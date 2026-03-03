Nên mua Mazda CX-5 màu sắc mới?

Tôi dự định đổi dòng SUV gầm cao, phân vân Mazda CX-5 tùy chọn màu xám mới. (Văn Trường)

Tôi đang sử dụng dòng sedan hạng C, muốn đổi SUV gầm cao để tiện di chuyển, không gian rộng rãi hơn cho gia đình. Tôi ưu tiên chọn xe Nhật, thiết kế trẻ trung, phù hợp đi lại hàng ngày trong thành phố.

Sau khi tìm hiểu tôi khá ưng chiếc Mazda CX-5 với màu xám Aero Grey Metallic, giá từ 706 triệu đồng. Dòng xe này cũng bán chạy nhóm đầu thị trường, doanh số tháng 1 hơn 2.000 xe nên tôi cũng yên tâm hơn. Nhờ độc giả có kinh nghiệm với dòng xe này tư vấn giúp, Mazda CX-5 có thoải mái cho gia đình 4 người không và tầm giá này, CX-5 có phải lựa chọn hợp lý nhất. Xin cảm ơn.