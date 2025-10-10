Nên mua iPhone 17 Pro Max hay Xiaomi 17 Pro Max?

Tôi đang chờ iPhone 17 Pro Max bình ổn giá nhưng thấy Xiaomi ra 17 Pro Max cũng rất thú vị (Lê Kỵ).

Xiaomi 17 Pro Max và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: TheAgusCTS

Tôi đã đặt mua iPhone 17 Pro Max từ đợt đầu nhưng cửa hàng hẹn hai tuần nữa mới nhận máy, còn nếu muốn có máy luôn thì phải bù thêm bốn triệu đồng. Gần đây, tôi thấy nhiều người chia sẻ về mẫu Xiaomi 17 Pro Max cũng rất thú vị, đặc biệt là cụm camera với màn hình phía sau. Cấu hình và camera của máy nghe nói cũng rất tốt, không thua kém iPhone.

Tuy nhiên, một số người nói máy xách tay dùng rất khó chịu, trong khi Xiaomi 17 Pro Max chưa có hàng chính hãng và tôi cũng chưa quen dùng Android. Bù lại, máy chỉ khoảng 15 triệu đồng. Mong độc giả có kinh nghiệm sử dụng dòng máy này cho đánh giá.

Độc giả Lê Kỵ