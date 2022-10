Tầm tiền 650-680 triệu (không muốn vay thêm tiền), tôi phân vân giữa hai lựa chọn mua xe trên. (Đức Hải)

Tôi đang so sánh Innova 2017/2018 bản G, hoặc Venture, với Xpander bản AT và bản AT premium. Ngoài ra có thể tham khảo thêm Altis, Civic cũ đời 2017-2018.

Tôi biết so sánh như vậy là khập khiễng. Nhờ độc giả đã đi những loại xe này vui lòng góp ý cho tôi. Thông tin tôi cần: cảm giác lái, độ đầm chắc, cảm giác ngồi phía sau, chi phí sửa chữa... Chân thành cảm ơn.