Nên mua Honda Civic hay Toyota Altis?

Tôi muốn mua xe dưới một tỷ phục vụ gia đình và chạy thêm dịch vụ để trả góp tiền mua xe. (Nguyễn Hoàng)

Năm nay tôi muốn mua xe vừa đưa đón vợ con đi học và đi làm hàng ngày, sau đó chạy dịch vụ. Tôi chọn luôn xe hạng C vì có gói an toàn tiên tiến và vì gia đình nên ưu tiên trên hết. Tôi tham khảo thấy có hai xe hạng C là Civic bản G 850 triệu và Altis bản V giá 880 triệu (giá lăn bánh).

Kế hoạch của tôi là mua xe trả góp, khi không có việc làm sẽ chạy thêm dịch vụ để nuôi xe và trả tiền lãi ngân hàng mỗi tháng. Tôi cũng có tìm hiểu dòng MPV 7 chỗ sắp ra mắt, có xe Veloz giá khoảng 800 triệu. Nếu mua xe 7 chỗ cỡ B thì chạy dịch vụ hiệu quả hơn nhưng tôi lại đam mê xe sedan cỡ C. Tôi sẽ quyết định mua xe trong tháng ba nên không đợi được X-pander 2022 nên bỏ qua.

Nhờ độc giả tư vấn tôi nên chọn xe nào. Xin cám ơn.