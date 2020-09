Nên làm gì khi chồng ngoại tình?

Đối mặt với sự phản bội, nếu từ bỏ hãy dứt khoát cắt đứt mớ hỗn độn, nếu chọn tha thứ hãy tìm nguồn gốc khủng hoảng.

Mới đây tại quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc xảy ra một sự việc hi hữu. Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ cầm dao đuổi chồng chạy bán sống bán chết, đến mức người đàn ông phải nhảy xuống sông. May mắn anh ta được cảnh sát cứu, không nguy hiểm tới tính mạng. Trong bình luận của người dùng mạng, đa phần khen ngợi và cho rằng người vợ "có lý để làm như vậy". Trên thực tế, nếu người chồng không may chết đuối, người vợ sẽ bị truy tố tội giết người.

"Chỉ một phút bốc đồng mà suýt hủy hoại cuộc đời mình, trừng phạt bản thân bằng lỗi lầm của người khác, quả thật vô giá trị", vị cảnh sát vớt người chồng từ dưới sông lên đã nói.

Cảnh sát Hàng Châu vớt người chồng bị vợ đuổi từ dưới sông lên. Ảnh: sohu.

Cách đây không lâu, trên đường phố Nam Kinh xuất hiện một phụ nữ ngồi trên mui xe Audi, vừa dùng gậy đập vào kính vừa la hét "Bắt tình nhân, bắt tình nhân". Ngồi trong xe là chồng của phụ nữ này và bạn gái của anh ta. Dù người vợ ngồi trên mui xe nhưng ông chồng vẫn bất chấp, lái xe hơn 200 m trước khi bị người đi đường chặn lại. Việc đầu tiên của người chồng khi xuống xe là ôm chặt lấy vợ, không cho tiến lại gần bạn gái. Trong cuộc giằng co, người vợ thua cuộc khi không thể lại gần trút giận vào cô bồ của chồng.

Cuối cùng ai là người bị tổn thương nhất trong sự vụ như thế này?

Người vợ sau đó chảy nước mắt khi thấy chồng đưa bồ đi, để mặc cô với váy áo xộc xệch sau trận đại chiến. Nỗi đau thấu tim có thể sẽ bủa vây cô trong những cơn ác mộng sau này. "Sẽ thật hả dạ nếu tôi xé xác được cô ta. Nhưng nghĩ lại những thứ đó lại lấy đi chính phẩm giá của mình. Thật không đáng", người vợ thốt lên sau khi bình tĩnh lại.

Tôi đọc được một câu chuyện trên diễn đàn, Tiểu Linh - tên người vợ - thấy khó xử khi chồng quay lại quan hệ với người yêu cũ của anh ta. Cặp tình nhân trắng trợn công khai, gia đình đi du lịch cô ta cũng xuất hiện. Chồng và cô gái ấy tình tứ nắm tay nhau phía trước, còn người vợ lủi thủi đi phía sau. Một ngày như vậy với người khác quả thật quá ngột ngạt, nhưng với Tiểu Linh, cô đã phải chịu đựng 8 năm.

Nhiều người khuyên người phụ nữ này ly hôn nhưng cô luôn thoái thác. Xét về góc độ tâm lý, nhưng người không dám ly hôn như cô có nhiều lý do: Vì con cái, người thân không đồng ý, sợ bị chê cười... Nhưng về bản chất, bản thân họ cũng không muốn ly hôn. Nếu không có sức mạnh phá vỡ từ bên trong, một cuộc hôn nhân dù tồi tệ đến đâu cũng trở thành "vùng an toàn" cho họ. Có tiền, có con với gia đình trọn vẹn, được đóng vai đôi lứa yêu nhau trước mặt người ngoài thì dường như không cần phải thay đổi. Người ngoài nhìn thấy những chiếc áo choàng đẹp đẽ nhưng chỉ bản thân họ mới hiểu được sự bào mòn ngày đêm của "lũ bọ chét ẩn dưới lớp áo choàng".

Phải thực sự biết yêu thương bản thân, hiểu rằng cuộc đời không dài, không cần phải sống trong bãi rác mới có can đảm sống dưới ánh nắng. Nếu không, với những người phụ nữ như Tiểu Linh, dù cuộc sống đang ở trong "rãnh nước" nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy "Tôi chỉ xứng đáng có được điều này".

Một cuộc hôn nhân lận đận giống như một tờ tiền mệnh giá cao rơi vào bồn cầu. Bạn có thể chọn cách làm sạch nó rồi tiếp tục sử dụng, hoặc có thể vứt nó đi. Dù muốn cứu vãn hôn nhân, cũng phải cân nhắc rõ người chồng có đáng giá giống như tờ tiền mệnh giá cao hay không, cũng như cuộc hôn nhân này có đáng để cứu vãn không.

Cách đây không lâu, tạp chí Forbes đã đưa ra bảng thống kê tỷ lệ ngoại tình ở các quốc gia trên thế giới và khẳng định điều này dường như đã trở thành "xu hướng". Bảng thống kê được xây dựng thông qua việc phân tích những dữ liệu khảo sát của các trang web hẹn hò trên toàn thế giới và công ty kinh doanh bao cao su Durex. Xu hướng này được nhận định tăng theo từng năm.

Ở Trung Quốc, theo khảo sát thì trung bình cứ 3 người chồng và 7,5 người vợ thì có một người ngoại tình. Nói cách khác, khoảng 33,3% nam giới và 13,3% nữ giới từng ngoại tình. Số liệu này thực sự gây sốc bởi tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc chỉ khoảng 0,3%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ "trật bánh". Nói cách khác, sau khi người thứ ba xuất hiện trong hôn nhân, nhiều người chọn cách nuốt nỗi đau và tiếp tục sống.

Hai vợ chồng Seol Myung-sook và Go Ye-rim trong phim "Thế giới hôn nhân" của điện ảnh Hàn Quốc.

Gương vỡ rất khó lành, hình ảnh bạn đời quấn quýt với người khác sẽ chợt "lóe" lên trong đầu đối phương mỗi khi thích hợp. Ngay cả khi đã tha thứ, quá trình nghi ngờ rồi hành hạ lẫn nhau sẽ diễn ra. Trong bộ phim Hàn Quốc "Thế giới hôn nhân", nhân vật Seol Myung-sook lừa dối vợ, ngoại tình với cô gái khác. Người vợ Go Ye-rim phát hiện ra, khi không chịu đựng nổi cô đã đệ đơn ly hôn.

Sau khi ly hôn, Seol Myung-sook phát hiện ra bản thân còn rất yêu vợ. Sau một thời gian theo đuổi lại vợ không mệt mỏi, Go Ye-rim quyết định tha thứ cho chồng cũ. Không ngờ, tha thứ lại là khởi đầu cho một đau đớn khác. Mỗi lần gần gũi chồng, Go Ye-rim luôn nhói lên nghi ngờ, rằng anh ta chắc không chỉ có mình vợ. Sáng đi chơi, chồng cười với chiếc điện thoại, cô cũng chạnh lòng. Ban đêm cô thường trằn trọc, biết mình không nên nghĩ ngợi nhiều nhưng lại không kiểm soát được bản thân. Cho đến một đêm, không thể khống chế được sự tò mò, Go Ye-rim xem trộm điện thoại của chồng. Khi phát hiện bên trong không có gì mờ ám, cô ngã quỵ.

"Em biết anh sẽ không tái phạm nhưng em luôn nghi ngờ anh. Dù cố gắng thế nào thì em luôn nghĩ điều đó lại xảy ra. Trái tim em như địa ngục", Go Ye-rim nói với chồng.

Nỗi sợ hãi lớn nhất sau khi tha thứ không phải đối phương tiếp tục "trật bánh" mà là bạn không thể đối diện với trái tim mình, giống như nhân vật Go Ye-rim. Nếu lựa chọn sự tin tưởng, nếu cảm thấy bạn đời đáng để tin tưởng thì tốt hơn hãy dùng thời gian như liều thuốc giải độc. Thấu hiểu bản thân và tin tưởng đối tác, không phải để cho người ta một cơ hội mà là để cho chính mình được tiếp tục sống tốt.

Cho dù chúng ta lựa chọn thế nào, mục tiêu không phải làm hài lòng đối tác mà là để tự chúng ta trưởng thành. Hôn nhân là việc cả đời, mong mọi người đều trưởng thành mà không vấp ngã.

Bài viết của nhà văn Diệu Đại đăng trên diễn đàn Kaishujiangshi chuyên về đời sống hôn nhân và gia đình tại Trung Quốc.

Hải Hiền (Theo sohu)