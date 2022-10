Nên làm gì để giành quyền nuôi hai cháu

Tôi 26 tuổi, muốn được chia sẻ chuyện hôn nhân của chị gái; chị cưới được bảy năm và có hao con gái.

Cháu gái đầu sinh năm 2015, cháu thứ hai sinh năm 2018. Từ khi chị tôi có bầu bé đầu, anh rể đã hay nhậu say rồi về chửi mắng, đôi lúc bạo lực với chị. Vì tình cảm chị dành cho anh, anh lại hứa sẽ thay đổi nên chị bỏ qua. Sau khi sinh bé lớn, chị tôi về nhà mẹ sống. Cuối năm 2018, sau khi chị sinh bé nhỏ, anh quay lại thói quen ăn nhậu và về gây chuyện với cả nhà vợ. Chị tôi quá thương con, sợ nếu ly hôn anh sẽ nuôi bé lớn nên không dám dứt khoát chia tay, nhẫn nhịn sống đến hiện tại.

Những năm trở lại đây, do tình hình dịch, anh không đi làm mà ở nhà ngủ, lâu lâu mới đi làm được một ngày, mà hôm nào đi làm lại uống rượu và về kiếm chuyện. Còn những ngày không đi làm mà nhà có đám cỗ gì là anh cũng uống, rồi về kiếm chuyện gây sự với vợ. Hai con nhà anh rất sợ và ám ảnh việc ba uống rượu. Đến nay, do sự việc diễn ra quá nhiều lần, thấy hậu quả về sau cho hai đứa nhỏ, chị tôi quyết định ly hôn. Bên nhà tôi nhờ luật sư can thiệp để xử lý giấy tờ và giải quyết tranh chấp quyền giành nuôi con. Nhà anh rể cũng nói thẳng là muốn nuôi một đứa, sẽ nhờ luật sư giúp.

Gia đình tôi hiện tại rất lo lắng, sợ không giành được quyền nuôi cả hai cháu, như thế sẽ tội cho một trong hai bé. Bé nào cũng sợ ba, không muốn ở với ba. Gia đình anh rể cũng không ai ở nổi với anh, họ đi vào Nam sống hết rồi, mình anh ngoài này. Ngoài ra, gia đình tôi cũng lo lắng anh sẽ lên quậy và bắt đứa nhỏ đi. Mong các anh chị chỉ sẻ để giúp tôi vượt qua chuyện này. Chân thành cảm ơn.

Hồng

