Nên làm công việc gì để chồng cũ không xem thường

Tôi là nữ, 24 tuổi, ngoại hình khá, có bằng cao đẳng giáo viên tiểu học. Trong lúc còn đi học, tôi đã có công việc ổn định với mức lương trung bình. Sau này tôi được tăng lương, hiện tại mỗi tháng để dành khoảng 3 triệu đồng. Một năm trước, sau khi ra trường tôi lập gia đình nhưng sống không hạnh phúc. Khi ra khỏi nhà chồng, tôi trắng tay, đã nộp đơn ly hôn. Mọi người nói tôi còn trẻ, đẹp và không có ràng buộc (tôi chưa có con), phải làm lại cuộc đời, không nên đau khổ vì một người không xứng đáng. Tôi nghĩ mình phải mạnh mẽ vượt qua nên có suy nghĩ muốn đi làm xa để xây dựng lại, có nhiều tiền hơn và mau quên đi nỗi đau khi tan vỡ hôn nhân.

Công việc hiện tại của tôi nhẹ nhàng nhưng không có cơ hội phát triển. Tôi đang phân vân giữa hai lựa chọn: một là xuất khẩu lao động sang Nhật, hai là lên thành phố lớn làm với bạn. Nếu chọn qua Nhật, tôi phải đóng 120 triệu đồng, mức lương có thể nhận được tầm 30-40 triệu đồng mỗi tháng. Anh rể tôi làm trong công ty xuất khẩu lao động giới thiệu, vài tháng nữa anh họ tôi sẽ qua bên đó. Nếu chọn lên thành phố lớn làm sẽ ít rủi ro hơn, mức lương cao gấp đôi so với lương hiện tại của tôi, lên đó tôi sẽ ở cùng với bạn thân.

Chồng cũ luôn xem thường nên tôi muốn sống sao cho anh ấy thấy được khi không có anh bên cạnh tôi vẫn sống tốt. Hơn nữa tôi có mong muốn xây một căn nhà nhỏ ở quê để sống một mình (chưa có ý định tái hôn). Tôi muốn được mọi người tư vấn giúp, nên chọn cách nào phù hợp. Chân thành cảm ơn.

