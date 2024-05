Nên gồng lỗ thêm vài tháng hay tuyên bố phá sản

Tôi 28 tuổi, đi làm từ năm 19 tuổi, không học đại học, chỉ học nghề, nhận chứng chỉ rồi đi làm.

Ban đầu tôi làm thiết kế, mức thu nhập khi ấy tầm 10-12 triệu đồng, tôi gửi bố mẹ một nửa, còn lại giữ tiêu xài nên không có dư. Được tầm 4 năm, tôi thấy chán, muốn thử sức với việc kinh doanh nên nảy ra ý định kinh doanh theo thương mại. Khi làm việc cho một công ty in ấn vải, tôi bắt đầu tìm khách ngoài, đánh vào tệp khách in lẻ áo cá nhân, gia đình, cặp đôi. Tôi tìm nơi sản xuất phôi rồi đem qua công ty in. Sau ba tháng xây dựng các trang mạng xã hội, tôi bắt đầu có khách. Mọi thứ ổn định, khách đều hơn mỗi ngày, tôi nghỉ hẳn việc, tập trung xây dựng việc kinh doanh riêng.

Sau một năm in áo lẻ (mặt bằng là nhà mình, không thuê nhân công), thu nhập không đều, dao động từ 7-12 triệu đồng. Tôi thấy không đủ, muốn mở rộng hơn nữa nên thuê nhà, mở công ty nhỏ, bắt đầu có những đơn hàng lớn hơn. Thu nhập của tôi lên mức 20-30 triệu mỗi tháng, đỉnh điểm có tháng 50 triệu đồng. Nhưng tuổi trẻ dại dột, kiếm được tiền không biết giữ, tôi đã liều lĩnh đầu tư vào một vài thứ không đâu, lỗ nặng. Bùng dịch Covid, tôi rơi vào giai đoạn gồng lỗ. Thời gian đó không có nguồn thu, tôi tiêu khá nhiều để phụ gia đình chi phí sinh hoạt hàng ngày (thời điểm dịch, mọi thứ rất đắt đỏ). Sau dịch, lượng khách giảm 50%, khách bỏ đi hết vì cho rằng giá bên tôi cao. Tôi hoảng loạn, tìm cách giữ khách, chấp nhận lãi ít nhưng khách vẫn bỏ đi dần.

Sáu tháng đổ lại từ sau Tết, có tháng hòa, có tháng lỗ, tôi đi vay mượn khắp nơi để bù vào, cố gắng thay đổi chiến lược nhưng vẫn không khả quan. Thậm chí giờ tôi còn nợ nần chồng chất, nợ cả thẻ tín dụng gần 100 triệu đồng. Lúc trước tôi làm sản xuất hàng thời trang thiết kế, giờ muốn đổi hướng chuyển hẳn sang mảng đồng phục doanh nghiệp. Vì đổi hẳn tệp khách hàng nên mọi thứ còn quá mới, dự là chưa thể có khách ngay.

Hiện tại tôi rất bế tắc, không biết có nên liều mình gồng lỗ thêm một thời gian để thử sức với mảng đồng phục không, hay là đóng công ty rồi đi kiếm việc làm để trả nợ dần? Tôi cũng tranh thủ tìm các việc tự do, liên quan đến sở trường để kiếm thêm vài đồng, nhưng chỉ đủ chi trả chi phí hàng ngày. Tôi rất buồn và không thể đối mặt với việc phá sản. Đây chỉ là công ty rất nhỏ nhưng nó là cả một quá trình cố gắng và nỗ lực của bản thân. Tôi mong nhận được những lời khuyên từ anh chị đi trước để có thể trưởng thành hơn. Xin chân thành cảm ơn.

