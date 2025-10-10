Nên đóng hay mở cửa nhà tắm sau khi sử dụng?

Nhiều người có thói quen mở cửa sau khi tắm, với suy nghĩ hơi nước sẽ thoát nhanh hơn, giúp phòng tắm khô ráo và tránh mốc, tuy nhiên cách này sai.

Chuyên gia sắp xếp và lưu trữ nổi tiếng người Nhật Aki cho rằng việc mở cửa nhà tắm sẽ khiến hơi ẩm lan ra khắp nhà, thấm vào nội thất hoặc thiết bị điện, lâu dài gây hư hại và mốc.

Nhiều người vừa bật quạt vừa mở cửa để "tăng lưu thông không khí", song theo cô, đây là cách làm sai lầm. Khi cửa mở, luồng gió từ quạt sẽ hút hơi ẩm từ các phòng khác vào, khiến việc sấy khô chậm hơn và hơi nước lưu lại trong tường lâu hơn.

Đóng cửa và bật quạt gió sau khi tắm 20 phút để phòng luôn khô. Ảnh: World Journal

Cách làm đúng là đóng kín cửa chính và cửa sổ, rồi bật quạt thông gió. Việc tập trung hơi ẩm trong không gian kín giúp quạt hút nhanh và triệt để hơn. Nếu cửa phòng tắm không có khe thông gió, có thể hé cửa vài cm để không khí mới lưu thông mà vẫn đảm bảo hiệu quả khử ẩm.

Chuyên gia xử lý nấm mốc người Mỹ Dave Bayne, Giám đốc điều hành công ty A1 Mold Testing & Remediation, cũng khẳng định hơi ẩm là "kẻ thù số một" của phòng tắm. Hơi nước ngưng tụ trên gương, tường, rồi thấm sâu vào lớp sơn và vách thạch cao.

"Vách thạch cao có tính xốp, lớp sơn lại thở được, nên hơi ẩm dễ thấm vào bên trong, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển thường ở những nơi bạn không thể nhìn thấy", Bayne nói.

Độ ẩm cao không chỉ gây nấm mốc mà còn khiến sơn và giấy dán tường bong tróc, cửa cong vênh, kim loại rỉ sét. Môi trường ẩm còn là nơi lý tưởng cho vi khuẩn và vi sinh vật có hại sinh sôi.

Để tránh những rủi ro này, Bayne khuyến nghị đóng cửa sau khi tắm. "Mỗi khi sử dụng nước trong phòng tắm, hãy bật quạt lên và để chạy khoảng 20 phút sau khi tắm xong", ông nói.

Bảo Nhiên (Theo Worldjournal/Howstuffwork)