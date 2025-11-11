Nên cưới người đồng điệu cảm xúc hay người mang lại cảm giác an toàn

Có nên vì tình cảm mà chọn người mới quen, đồng điệu cảm xúc, dù phải xa quê, xa bố mẹ và bắt đầu lại từ đầu?

Tôi quê ở một tỉnh miền Tây, 28 tuổi. Lúc học năm hai đại học, tôi quen một người cùng quê, anh hơn tôi bốn tuổi. Anh là người hiền lành, chu đáo và luôn chăm sóc tôi rất ân cần. Đến năm ba, anh sang Nhật làm việc. Sau một năm, tình cảm giữa hai đứa dần nhạt đi. Chúng tôi ít nói chuyện, ít tâm sự hơn và cuối cùng chia tay. Từ đó đến nay, tôi không quen ai khác, anh cũng vậy. Anh từng nói sẽ giữ liên lạc và chờ đến khi tôi kết hôn mới quen người mới, nhưng tôi không phản hồi gì.

Gần đây, tôi quen một người khác khi học chung nhóm online. Anh là người miền Bắc, cũng hơn tôi bốn tuổi. Chúng tôi rất hợp nhau trong giao tiếp, anh nhẹ nhàng, tử tế và luôn khiến tôi thấy thoải mái. Tôi có thể chia sẻ với anh mọi chuyện, lúc nào nói chuyện với anh cũng cảm thấy vui và đầy năng lượng. Vừa rồi anh đề cập chuyện kết hôn và muốn xin phép về ra mắt gia đình tôi.

Khi biết chuyện, bố mẹ tôi phản đối vì nếu lấy anh, tôi sẽ phải chuyển ra Bắc sống, nơi tôi không có họ hàng hay bạn bè. Trong khi công việc hiện tại của tôi khá ổn định, thu nhập 25 triệu, môi trường làm việc tốt. Bố mẹ bảo sao không cho mối tình đầu thêm một cơ hội, vì anh ấy cũng tốt, lại gần nhà.

Giờ tôi thật sự rất phân vân. Có nên vì tình cảm mà chọn người mới quen, dù phải xa quê, xa bố mẹ và bắt đầu lại từ đầu? Hay nên dừng lại, quay về tìm hiểu lại mối tình đầu, người vẫn luôn chờ đợi tôi?

Quỳnh Châu