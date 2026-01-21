Nên cúng ôtô mới như thế nào?

Nhiều người quan niệm phải làm lễ cúng xe mới để cầu thượng lộ bình an, nhưng chuyên gia cho rằng việc khấn vái trước một cỗ máy công nghiệp là không cần thiết.

Thạc sĩ Việt Nam học Trần Thị Kim Hoa cho biết nhiều gia chủ sau khi đã cẩn thận chọn ngày nhận xe, chọn màu hợp mệnh, vẫn tiếp tục băn khoăn về lễ cúng. Lý do phổ biến là "thấy người ta làm thì mình cũng làm" để yên tâm đi lại.

Xét về bản chất, ôtô cũng giống như xe đạp, xe máy hay tàu thuyền, đều là phương tiện di chuyển. Việc cúng ôtô xuất phát từ tâm lý coi trọng tài sản giá trị lớn, hơn là ý nghĩa tâm linh thực sự.

"Mọi người không làm lễ cúng khi mua xe đạp mới, vậy tại sao lại phải thắp hương trước một chiếc ôtô? Đó chỉ là sự khác biệt về giá trị vật chất do con người tự định đoạt", bà Hoa nêu quan điểm.

Chuyên gia phân tích ôtô là sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt. Hàng vạn chiếc xe xuất xưởng mỗi ngày trên thế giới không thể đều nhờ cúng bái mới vận hành an toàn. Họa hay phúc khi tham gia giao thông phụ thuộc vào kỹ năng lái, sự tuân thủ luật pháp, sức khỏe, sự tỉnh táo của tài xế và bối cảnh môi trường. "Nếu tài xế sử dụng rượu bia, mất tập trung hoặc phớt lờ luật lệ thì dù cúng lễ linh đình cũng khó tránh rủi ro", bà Hoa nói.

Tuy nhiên, để giải quyết bài toán tâm lý cho những người "không cúng không yên", chuyên gia gợi ý gia chủ cần hiểu đúng bản chất nghi lễ. Việc cúng xe không phải là xin chiếc xe (vật vô tri) phù hộ, mà là báo cáo với gia tiên về thành quả lao động và tạ ơn sự gia hộ và cầu mong sự bình an cho gia đình. Đồng thời cũng gửi gắm niềm tin cầu mong các vị thần linh che chở khi tham gia giao thông được an toàn. Đây là điểm tựa tín ngưỡng văn minh, thể hiện lòng biết ơn hướng về cội nguồn chứ không phải vì sợ hãi trước một vật vô tri.

Với những người hành nghề vận tải, chiếc xe là "cần câu cơm" gắn liền sinh mạng nhiều người. Trong trường hợp này, quan niệm "có thờ có thiêng" có thể xem như một liệu pháp tâm lý giúp tài xế vững tâm.

Dù vậy, ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín rất mong manh. "Đức năng thắng số. Sự cẩn trọng và tỉnh táo khi cầm vô lăng mới là lá bùa hộ mệnh hiệu quả nhất", chuyên gia nhấn mạnh.

Thay vì sa đà vào lễ bái, chủ xe có thể tạo không gian an toàn, bình an bằng cách bài trí nội thất hợp lý. Người không duy tâm có thể đặt vật kỷ niệm gia đình, ảnh con cái, bảng số điện thoại hoặc tinh dầu để tạo cảm giác thư thái, nhắc nhở trách nhiệm lái xe an toàn. Với người duy tâm có thể đặt tượng Phật, tượng Chúa (tùy tôn giáo), hoặc các biểu tượng bình an nhỏ gọn như hồ lô, khánh treo xe, vật phẩm bằng gỗ hoặc đá phong thủy.

Chuyên gia lưu ý tuyệt đối không đặt tượng thú dữ, đồ sắc nhọn, các vật phẩm quá khổ gây cản tầm nhìn hoặc chai lọ dễ cháy nổ trên xe.

Bảo Nhiên