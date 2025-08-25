Nên cúng 'cô hồn' trong tháng 7 như thế nào

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Đình Hải, tháng 7 âm lịch không phải là "tháng cô hồn", mà là tháng của đạo hiếu.

Trong truyền thống, đây là Tết Trung nguyên – Địa quan xá tội, ngày chư Phật hoan hỷ, chư tăng ni mãn hạ. Phật giáo gọi là lễ Vu Lan, mang ý nghĩa báo hiếu và cầu siêu độ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân thuộc nhiều đời. Đạo giáo cũng quan niệm Rằm tháng 7 là ngày "Địa quan" cùng các vị thánh phân biệt thiện ác, xá tội cho các vong hồn, giúp chúng lìa khổ nạn.

Từ tích "Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ", lễ Vu Lan còn được gọi là Vu Lan báo hiếu – nhấn mạnh đạo hiếu là gốc của muôn loài. Vì vậy, theo nhà nghiên cứu Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) trong tháng 7, điều quan trọng nhất với các gia đình là tưởng nhớ, phụng thờ tổ tiên.

Mâm cúng cô hồn của một gia đình ở TP HCM, năm 2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Về việc cúng "cô hồn", ông Hải cho rằng đây là nghi lễ mang tính công đức, nên thực hiện thông qua nhà chùa để đảm bảo ý nghĩa trọn vẹn. Oan vong, cô hồn, ngạ quỷ là những đối tượng khốn khổ cần được tế độ, nhưng nếu tự cúng tại gia, nhiều người không nắm đủ nghi thức, bài kinh và chú ngữ nên khó thực hiện đúng.

Trong Phật giáo, các chùa thường tổ chức cúng cô hồn, ngạ quỷ vào buổi chiều tối hoặc hai thời sáng và tối. Nếu gia chủ vẫn muốn cúng tại nhà, cần lưu ý những điểm sau.

Lễ vật: cháo trắng, bỏng ngô, bánh kẹo, gạo muối, quần áo vàng mã, hương hoa, nước lã. Cháo thường chia 12 bát, có thể dùng lá đa thay bát đĩa. Ngoài ra có thể thêm thịt luộc, trứng, tôm cá, hoa quả.

Thời gian: Thực tế thì không cần chọn giờ. Nhưng nếu muốn chọn thì ngày mùng 1 nên cúng trong các khung giờ từ 11 - 13h hoặc 15 - 19h; ngày Rằm tháng 7 từ 7 - 11h, 13h - 15h hoặc 19 - 21h.

Nghi thức: người cúng phải ăn mặc chỉnh tề, phát tâm thương xót, niệm danh hiệu chư Phật, tụng các chú và kinh như: Khai yết hầu, Tam muội da giới, Cam lộ thủy chân ngôn, Thất Phật danh hiệu, Bát Nhã tâm kinh, Vãng sinh chú.

Kết thúc: Khi hương tàn, vãi gạo muối, hóa vàng mã, rưới nước bốn phía. Đồ cúng nên bỏ xuống ao, hồ, sông suối, không dùng lại.

"Với ý nghĩa và nghi thức như vậy, nếu có lòng xót thương, muốn bố thí chúng sinh, cô hồn, ngạ quỷ thì tốt nhất nên nhờ nhà chùa thực hiện", ông Hải nói.

Nhật Minh