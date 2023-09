Một số nghiên cứu khoa học cho rằng mỗi người nên có khoảng 5 bạn thân nhưng khảo sát thực tế cho thấy hầu hết mọi người chỉ đạt mức hai, ba.

Tình bạn có thể là một yếu tố quan trọng mang lại hạnh phúc, trong khi sự cô đơn và cô lập với xã hội có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như trầm cảm và lo lắng hoặc bệnh tim và đột quỵ.

Một phân tích nghiên cứu của giáo sư tâm lý học và khoa học thần kinh Julianne Holt-Lunstad (Đại học Brigham Young, bang Utah, Mỹ) thực hiện, đã kết luận rằng sự cô đơn có hại cho sức khỏe thể chất tương đương hút 15 điếu thuốc mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Pexels

Tuy nhiên, không phải ai cũng có bạn, đặc biệt là bạn thân. Trong một khảo sát do Gallup tiến hành, 3% người Mỹ cho biết họ không có bạn thân. Năm 2021, một cuộc thăm dò trực tuyến cho kết quả là 12%. Năm 2022, 13% phụ nữ và 8% nam giới từ 30-49 tuổi cho biết họ đã mất liên lạc với hầu hết bạn bè của mình.

Vậy mỗi người nên có bao nhiêu bạn thân là lý tưởng nhất?

Jeffrey Hall, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Kansas cho biết, nếu mục tiêu của bạn chỉ đơn giản là giảm thiểu tác động có hại của sự cô đơn mỗi người chỉ cần có một bạn thân. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có một cuộc sống ý nghĩa nhất, một cuộc sống mà bạn cảm thấy gắn bó và kết nối với những người khác thì càng có nhiều bạn bè càng tốt.

Lý thuyết nổi tiếng nhất về số lượng bạn bè mà một người có thể có đến từ nhà tâm lý học và nhân chủng học người Anh Robin Dunbar. Theo nhà nghiên cứu này, con người chỉ có khả năng nhận thức để duy trì khoảng 150 kết nối (bạn bè) cùng một lúc. Điều đó bao gồm một vòng tròn gồm khoảng 5 người bạn thân, theo sau là những vòng tròn đồng tâm lớn hơn gồm những loại bạn bè bình thường hơn.

Các ước tính khác cũng cho thấy kết quả tương tự. Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy những người có 6 bạn trở lên sẽ cải thiện sức khỏe trong suốt cuộc đời, trong khi một nghiên cứu năm 2020 của Suzanne Degges-White, giáo sư và chủ tịch khoa Tư vấn và Giáo dục Đại học tại Đại học Bắc Illinois, phát hiện ra những phụ nữ trung niên có ba người bạn trở lên thường có mức độ hài lòng về cuộc sống cao hơn.

Tiến sĩ Degges-White gần đây đã thực hiện một cuộc khảo sát với 300 người trưởng thành. Kết quả cho thấy, 55% người tham gia tin rằng hai đến ba người bạn thân là lý tưởng, trong khi 31% cho rằng bốn đến sáu người bạn thân là mục tiêu.

Mặc dù nghiên cứu về tình bạn đưa ra một số tiêu chuẩn nhưng trên thực tế, nhu cầu về tình bạn thân thiết của mỗi người là khác nhau.

Marisa Franco, nhà tâm lý học và là tác giả của cuốn sách Platonic: How The Science of Attachment Can Help You Make - and Keep - Friends khuyên bạn nên bắt đầu bằng một câu hỏi: "Tôi có cảm thấy cô đơn không?". Thông qua câu hỏi này, bạn sẽ biết mình có cần thêm bạn thân hay không. Ngoài ra, trong một mối quan hệ được cho là thân thiết, nếu bạn cảm thấy không còn là chính mình, điều đó có thể cho thấy bạn cần những kiểu bạn thân khác. Dành thời gian với những người bạn khiến bạn cảm thấy mâu thuẫn vì họ không đáng tin cậy, chỉ trích, cạnh tranh hoặc bất kỳ lý do nào khác khiến bạn khó chịu sẽ có thể có hại cho sức khỏe.

Lượng thời gian bạn dành cho bạn bè cũng rất quan trọng. Nghiên cứu của tiến sĩ Hall cho thấy rằng trung bình, tình bạn rất thân thiết có xu hướng mất khoảng 200 giờ để phát triển, cho thấy "số lượng và chất lượng luôn đi đôi với nhau".

Thùy Linh (Theo NYPost)