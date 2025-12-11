Nền ẩm thực quốc gia đầu tiên được UNESCO vinh danh

Ẩm thực Italy được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, mở ra cơ hội bảo vệ thương hiệu trước nguy cơ bị sao chép.

Thủ tướng Giorgia Meloni ngày 10/12 cho biết đây là lần đầu tiên một nền ẩm thực quốc gia nhận được vinh dự này. "Với người dân Italy, ẩm thực không chỉ là món ăn hay công thức mà còn là văn hóa, truyền thống và bản sắc", bà Meloni nói.

Quyết định của UNESCO là kết quả của chiến dịch vận động kéo dài ba năm do Bộ Nông nghiệp Italy thúc đẩy. Hồ sơ đệ trình nhấn mạnh quy trình từ trồng trọt, thu hoạch đến chế biến và thưởng thức món ăn tại đất nước hình chiếc ủng vượt xa nhu cầu dinh dưỡng đơn thuần, trở thành một thói quen văn hóa.

Pizza món ăn biểu tượng của ẩm thực Italy. Ảnh: Italianismo

Pier Luigi Petrillo, một trong các biên tập viên hồ sơ đề cử, viết trong bản đề xuất trình UNESCO "Nấu ăn ở Italy trở thành một thực hành hàng ngày mang tính nhiều lớp và phức tạp".

Danh hiệu của UNESCO được trao trong bối cảnh Italy tiếp tục chống lại tình trạng "ẩm thực giả", từ các loại sốt carbonara đóng lọ bán tại châu Âu đến dầu ô liu pha tạp hay những sản phẩm gắn tên Italy nhưng không hề sản xuất tại đây.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Francesco Lollobrigida, danh hiệu của UNESCO sẽ giúp bảo vệ ẩm thực Italy khỏi những hành vi lạm dụng này.

"Vinh dự này không chỉ là niềm tự hào mà còn mở thêm cơ hội để nâng tầm sản phẩm, vùng miền và chuỗi cung ứng của Italy", ông nói.

Danh hiệu này cũng được xem như một công cụ để chống lại những bên lợi dụng giá trị thương hiệu "Made in Italy", đồng thời tạo thêm việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và gìn giữ những truyền thống mà UNESCO vừa vinh danh.

Naples là thành phố cảng, nằm ở miền nam Italy, nổi tiếng ẩm thực ngon nhất thế giới. Ảnh: Hotels

Danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO mang lại uy tín lớn cho các thực thể được công nhận - từ công trình lịch sử đến những giá trị phi vật thể như nghệ thuật bơi trong hồ địa nhiệt ở Iceland hay nghề nuôi ong tại Slovenia. Đi kèm vinh dự này là trách nhiệm bảo tồn những kho báu văn hóa.

Việc được ghi danh thường kéo theo sự bùng nổ du lịch, dù Italy vốn đã là một trong những điểm đến đông khách nhất châu Âu và thường xuyên quá tải vào mùa cao điểm.

Thủ tướng Meloni cho biết quyết định này vẫn sẽ mang lại tác động kinh tế đáng kể. Hiện quốc gia này xuất khẩu 70 tỷ euro sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm và đứng đầu châu Âu về giá trị gia tăng trong nông nghiệp.

"Danh hiệu UNESCO sẽ là cú hích mạnh mẽ giúp nền kinh tế tiến xa hơn", nữ thủ tướng nhấn mạnh.

Italy từng có nhiều di sản phi vật thể được UNESCO ghi danh như nghệ thuật rung chuông thủ công (2024), opera (2023), nghề săn và khai thác nấm truffle (2019), nghề làm pizza kiểu Napoli (2017) hay các lễ rước kiệu truyền thống (2013). Quốc gia này cũng thuộc nhóm nước được công nhận với "chế độ ăn Địa Trung Hải" từ năm 2013.

Tuấn Anh (Theo CNN)