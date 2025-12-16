Ném ớt bột vào mặt, cướp 1,5 tỷ đồng

Đăk LăkNhóm cướp ở khu vực miền Tây dùng bột ớt ném vào mặt một người ở phường Tuy Hòa, cướp túi xách có 1,5 tỷ đồng.

Vụ cướp xảy ra vào ngày 13/12, tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa. Nhóm cướp lợi dụng việc mua bán đá thiên thạch để gây ra vụ việc, lên ôtô tẩu thoát.

Sau 24 tiếng truy tìm, Công an tỉnh Đăk Lăk bắt một nghi phạm là Trương Tiểu Điền, 26 tuổi, trú tỉnh Cà Mau.

Cảnh sát xác định thêm 5 người (31-37 tuổi) liên quan vụ cướp, trú ở các tỉnh khu vực miền Tây như TP Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy tìm 5 người trên; kêu gọi ra trình diện.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Bùi Toàn