Nệm Heka ứng dụng AI nâng cao chất lượng giấc ngủ

Nệm thông minh Heka kết hợp công nghệ tiên tiến và vật liệu tự nhiên, đem lại giấc ngủ thoải mái cho người dùng.

Đại diện Công ty cổ phần Sáng tạo và Công nghệ Hoàng Gia cho biết trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) thay đổi nhiều lĩnh vực, chăm sóc giấc ngủ cũng trở thành một hướng đi mới. Sự kết hợp giữa khoa học giấc ngủ và công nghệ hiện đại mở ra giải pháp giúp người Việt có được giấc ngủ sâu, hạn chế đau nhức và tái tạo năng lượng hiệu quả.

Nệm Heka nâng đỡ cơ thể, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi. Ảnh: Heka

Trong đó, thương hiệu Heka đến từ Mỹ, thuộc Công ty iFutureLab, được xem là nhà phát minh thực sự của nệm AI. Sản phẩm phát triển từ phòng nghiên cứu iFutureLab bởi các chuyên gia Đại học Stanford (Mỹ), sở hữu 168 bằng sáng chế, 5 giải thưởng công nghệ quốc tế. Trong đó có danh hiệu "Best Overall SleepTech Solution" – giải pháp Công nghệ giấc ngủ xuất sắc năm 2025 tại MedTech Breakthrough Awards, một trong những giải thưởng uy tín toàn cầu trong lĩnh vực y tế kỹ thuật số và công nghệ y học. Ngoài ra, nệm Heka đạt chứng nhận CE, FCC, RoHS về an toàn và chất lượng toàn cầu.

Đệm Heka Ai hỗ trợ giấc ngủ cho mẹ bầu trong suốt thai kỳ. Ảnh: Heka

Công nghệ nệm AI Heka hỗ trợ giảm xoay trở, giải phóng áp lực vùng vai gáy và thắt lưng, đồng thời duy trì độ cong sinh lý tự nhiên của cột sống, hỗ trợ lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Nhờ đó, người dùng có thể ngủ sâu hơn, ít đau nhức và tràn đầy năng lượng sau khi thức dậy.

Sản phẩm sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện môi trường như lụa, latex, lông alpaca, camel, bông cùng gel silica đạt chuẩn an toàn cho trẻ sơ sinh. Vải Evolon chống vi khuẩn và mạt bụi, bảo vệ sức khỏe người nhạy cảm như trẻ em, mẹ bầu. Hệ thống điện áp 12V an toàn, tương đương pin đồ chơi trẻ em, với các tiêu chuẩn khắt khe hơn nệm lò xo truyền thống đến 25 lần.

Khách hàng trải nghiệm Nệm tại Heka Sleep Center. Ảnh: Heka

Tại Việt Nam, nhiều khách hàng đã trải nghiệm nệm Heka AI và ghi nhận hiệu quả trong việc giảm nhức mỏi, cải thiện giấc ngủ, đặc biệt với nhân viên văn phòng và người trung niên. Trên thế giới, sản phẩm đã được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Tôn Trung Sơn trong nghiên cứu lâm sàng về đau lưng và giấc ngủ; Bệnh viện Phụ sản JCI Tây An để hỗ trợ hồi phục cho mẹ bầu và sản phụ. Nhiều khách sạn 5 sao quốc tế cũng lựa chọn Heka để nâng cao trải nghiệm giấc ngủ cho khách lưu trú.

Heka hiện được phân phối bởi Công ty cổ phần Sáng tạo và Công nghệ Hoàng Gia, có mặt tại showroom số 31 Lê Văn Lương, Hà Nội. Đồng thời, công ty còn cung cấp dịch vụ đặt lịch trải nghiệm qua fanpage và website.

Hải My