NCB triển khai gói ưu đãi cho doanh nghiệp FDI

NCB triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp FDI, với ba nhóm dịch vụ: tài khoản, bảo lãnh và thanh toán quốc tế, kéo dài đến hết tháng 12.

Cụ thể, doanh nghiệp FDI được miễn toàn bộ phí duy trì và quản lý tài khoản thanh toán, phí dịch vụ Internet Banking/Mobile Banking, SMS Banking, phí đăng ký và chuyển tiền đối với dịch vụ chi hộ lương, nộp thuế nội địa. Ưu đãi này giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí vận hành thường xuyên, đặc biệt hữu ích với những đơn vị có quy mô nhân sự lớn và khối lượng thanh toán định kỳ cao, cần xử lý giao dịch nhanh, chính xác.

Với dịch vụ bảo lãnh, NCB giảm đến 40% phí phát hành bảo lãnh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí để tái đầu tư vào hoạt động cốt lõi. Chính sách này cũng tăng lợi thế cạnh tranh khi đàm phán với đối tác, đặc biệt với các doanh nghiệp FDI thường xuyên tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng quy mô lớn hoặc triển khai các dự án hạ tầng, năng lượng, chế biến chế tạo có thời hạn dài, tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật.

Với dịch vụ thanh toán quốc tế, NCB ưu đãi tỷ giá đến 170 điểm, miễn phí chuyển tiền đi và nhận tiền về, giảm 50% phí phát hành L/C và nhờ thu. Nhờ đó, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể giảm chi phí giao dịch, chủ động hơn trong kế hoạch mua bán ngoại tệ, bảo vệ biên lợi nhuận trước biến động tỷ giá.

NCB tiếp sức cho doanh nghiệp FDI đón làn sóng đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Ảnh: NCB

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đến ngày 31/7, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 2.254 dự án mới được cấp phép, tăng 15,2%, tập trung vào chế biến - chế tạo và bất động sản. Vốn FDI thực hiện trong 7 tháng đầu năm đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm qua.

Sự mở rộng quy mô khiến các doanh nghiệp FDI ngày càng khắt khe hơn trong quản trị tài chính, từ quản lý dòng tiền vận hành, thanh toán thuế đến bảo lãnh hợp đồng quốc tế. Khả năng tối ưu chi phí và nâng cao uy tín với đối tác trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Đại diện NCB cho biết, ngoài lợi ích tài chính, ngân hàng còn cung cấp nền tảng dịch vụ an toàn, tốc độ xử lý cao, tuân thủ chuẩn mực quốc tế. Ngân hàng kỳ vọng chương trình ưu đãi có thể giải quyết được các nhu cầu cấp thiết của nhóm doanh nghiệp FDI, qua đó giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng tính cạnh tranh.

"Đây là cam kết đồng hành lâu dài của NCB cùng cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Minh Ngọc