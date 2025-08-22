NCB tiếp vốn cho doanh nghiệp lớn ngành du lịch, giải trí, chứng khoán

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cấp thấu chi, tài trợ vốn linh hoạt cho các doanh nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực chứng khoán và du lịch, giải trí.

Tiếp vốn mùa cao điểm du lịch

Theo Cục Thống kê, 7 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 12 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 23% so với cùng kỳ 2024, cùng hơn 18% tăng trưởng khách nội địa. Nhu cầu di chuyển, lưu trú, vui chơi giải trí tăng mạnh, kéo theo áp lực vốn cho các đại lý vé máy bay, đối tác phân phối dịch vụ du lịch có năng lực triển khai toàn quốc khi phải tạm ứng, thanh toán vé khối lượng lớn, trong khi thời gian thu hồi kéo dài.

Để giải quyết bài toán này, NCB đã triển khai chương trình tài trợ chuỗi gồm sản phẩm thấu chi và vốn lưu động, dành riêng cho các đại lý bán vé, du lịch, nghỉ dưỡng... Giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn thanh toán chi phí đầu vào trong mùa cao điểm, đáp ứng kịp thời đơn hàng lớn, duy trì hoạt động và triển khai chiến dịch bán hàng.

Ngoài ra, NCB cung cấp gói vay tạm ứng vé với kỳ hạn, phương thức trả nợ linh hoạt theo đặc thù doanh thu theo mùa; dịch vụ bao thanh toán để rút ngắn thời gian thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn. Ngân hàng còn tích hợp thêm dịch vụ ngoại hối, bảo hiểm nhằm kiểm soát rủi ro tỷ giá, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị trong mùa cao điểm.

Trợ lực các công ty chứng khoán

Song song với việc đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch, giải trí, NCB cũng hướng dòng vốn vào lĩnh vực chứng khoán, nơi nhu cầu mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và đầu tư công nghệ ngày càng lớn. Theo đánh giá của ngân hàng, rào cản lớn nhất của các công ty chứng khoán hiện nay là thiếu tài sản đảm bảo phù hợp, khiến việc tiếp cận tín dụng truyền thống gặp khó khăn.

Để hỗ trợ, NCB triển khai gói tín dụng chuyên biệt, tài trợ tối đa 90% nhu cầu vốn với lãi suất từ 2,9% một năm cho mục đích đầu tư trái phiếu chính phủ. Chương trình áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu tài chính gần nhất từ 100 tỷ đồng trở lên, giúp công ty chứng khoán chủ động nguồn vốn, tối ưu hiệu quả đầu tư và củng cố năng lực tài chính.

NCB tài trợ đến 90% nhu cầu vốn cho các công ty chứng khoán quy mô lớn. Ảnh: NCB

Trong năm 2025, nhờ đổi mới toàn diện trong chiến lược kinh doanh, NCB đã nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tài trợ của các dự án và doanh nghiệp quy mô lớn. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt hơn 462 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tại 30/6 đạt hơn 144.054 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm 2025 là 135.500 tỷ đồng. Mới đây, NCB tiếp tục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn thứ 3 liên tiếp trong vòng 4 năm.

Theo đại diện ngân hàng, với nền tảng tài chính ngày càng vững chắc cùng các gói tín dụng thiết kế theo đặc thù từng ngành, NCB đặt mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh tế trọng điểm, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng.

Minh Ngọc