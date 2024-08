NCB tiếp tục đạt giải 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) lần thứ hai được HR Asia Awards vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2024", ngày 8/8.