NCB tặng voucher mua vàng đến 50 triệu đồng khi gửi tiết kiệm

NCB triển khai "Tiết kiệm Phú Quý - Nhận lộc An Khang", tặng voucher mua vàng đến 50 triệu đồng cho 15 khách có mức gia tăng số dư tiền gửi cao nhất, từ nay đến 28/2.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại NCB từ đầu năm 2026 sẽ có cơ hội nhận voucher vé máy bay Sun PhuQuoc Airways trị giá 2 triệu đồng. Với mỗi 200 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng trở lên, ngân hàng dành tặng một mã dự thưởng để tham gia quay số. Các kỳ quay số diễn ra hàng tuần bằng phần mềm điện tử để lựa chọn ngẫu nhiên khách hàng trúng giải. Chương trình áp dụng cho các sản phẩm tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn, không phân biệt hình thức gửi tại quầy hay trực tuyến qua ứng dụng NCB iziMobile.

Mỗi khách hàng có thể nhận tối đa ba voucher vé máy bay Sun PhuQuoc Airways, sử dụng đặt vé trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile. Điều này giúp khách hàng trải nghiệm "hàng không nghỉ dưỡng" tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, nhà băng tặng voucher mua vàng lên đến 50 triệu đồng cho 15 khách hàng có mức gia tăng số dư tiền gửi cao nhất từ 30/11/2025 đến 28/2/2026, như món quà đầu năm.

Khách hàng có thể đến các quầy giao dịch của NCB để gửi tiết kiệm trực tiếp hoặc thao tác đơn giản trên ứng dụng NCB iziMobile. Ảnh: NCB

NCB còn thúc đẩy chuyển đổi số và giao dịch không dùng tiền mặt với lãi suất đặc quyền cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng NCB iziMobile. Cụ thể, khi mở sổ tiết kiệm online trong những ngày đầu năm, khách hàng được hưởng lãi suất cộng thêm hấp dẫn, nâng cao hiệu quả tích lũy.

Người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng, chọn mục "Tiết kiệm - Mở mới tiết kiệm", nhập thông tin theo hướng dẫn, chọn mã ưu đãi và hoàn tất giao dịch. Toàn quá trình thao tác đơn giản chỉ trong hai phút. Nếu muốn gửi tiết kiệm theo hình thức truyền thống, khách hàng có thể đến các quầy giao dịch của NCB để gửi tiền với lãi suất hấp dẫn nhất thị trường.

Ngoài ưu đãi lãi suất, nhà băng còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi thường xuyên trên NCB iziMobile. Đơn cử như hoàn tiền 20% tối đa 50.000 đồng cho khách hàng thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại vào ngày 10 mỗi tháng; hoàn tiền 20%, tối đa 100.000 đồng mỗi tháng khi giao dịch thanh toán hóa đơn tự động từ 50.000 đồng trở lên; miễn phí dịch vụ và điện phí với khách hàng giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, NCB phát triển các giải pháp tài chính và nền tảng số, giúp cá nhân, hộ kinh doanh quản lý dòng tiền hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số. Bước sang năm 2026, ngân hàng tiếp tục hoàn thiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp nhu cầu và thói quen giao dịch hiện đại của khách hàng.

Đan Minh