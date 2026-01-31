NCB tăng vốn, hoàn thành vượt các kế hoạch kinh doanh 2025

Kết thúc năm 2025, NCB tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, sớm hơn một năm so với lộ trình, đồng thời ghi nhận kết quả kinh doanh hoàn thành vượt mục tiêu đề ra.

Theo báo cáo tài chính, kết thúc năm 2025, tổng tài sản của NCB đạt hơn 163.615 tỷ đồng, tăng 38% so với cuối năm 2024 và vượt 21% kế hoạch năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 97.545 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch, trong khi tổng tiền gửi khách hàng đạt 127.403 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối năm 2024 và vượt 8% kế hoạch.

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt hơn 11.430 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch năm 2025 và tăng 22% so với cùng kỳ 2024. Việc CASA tăng nhanh giúp ngân hàng cải thiện chất lượng nguồn vốn, qua đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng NCB. Ảnh: NCB

Năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NCB dương, cải thiện hơn so với mức âm cùng kỳ 2024. Trước khi thực hiện trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu theo Phương án cơ cấu lại (PACCL), lợi nhuận sau thuế của nhà băng đạt 947 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch 59 tỷ đồng được thông qua đầu năm.

Đại diện ngân hàng cho biết, theo PACCL, năm 2025 NCB không bắt buộc phải trích lập bổ sung dự phòng và thoái lãi dự thu. Tuy nhiên, ngân hàng đã chủ động sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện các nghĩa vụ này vượt kế hoạch, thể hiện định hướng nhất quán trong việc xử lý dứt điểm các tồn tại, nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh và củng cố nền tảng tài chính bền vững.

Song song với tăng trưởng quy mô, NCB tiếp tục kiểm soát chặt rủi ro tín dụng và chất lượng danh mục cho vay. Theo báo cáo, tỷ lệ nợ xấu của các khoản giải ngân mới kể từ ngày 30/6/2024 ở mức 0,31% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng, trong khi tỷ lệ nợ xấu của danh mục ngoài PACCL được duy trì ở mức 1,1%.

Đại diện ngân hàng đánh giá, những kết quả đạt được là thành quả của quá trình tái cấu trúc toàn diện được triển khai liên tục trong gần 5 năm, bao gồm kiện toàn bộ máy điều hành, nâng cao chất lượng nhân sự, tăng cường quản trị rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Năm 2025, NCB có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra. Ảnh: NCB

Một trong những dấu mốc quan trọng của NCB trong năm 2025 là việc hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, sớm hơn một năm so với lộ trình tại PACCL. Cùng với việc tăng vốn, các nội dung trọng tâm của PACCL như thu hồi, xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu đều được NCB triển khai vượt kế hoạch.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2025, NCB tiếp tục thông qua kế hoạch tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng trong năm 2026 thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Kế hoạch này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào cuối tháng 1/2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của NCB sẽ vượt 29.000 tỷ đồng, sớm hơn lộ trình PACCL và đánh dấu lần tăng vốn thứ tư liên tiếp trong giai đoạn 2022-2026.

Việc tăng vốn sớm giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng đầy đủ các tỷ lệ an toàn theo quy định, đồng thời tạo dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh ở các phân khúc và thị trường mục tiêu. Đây cũng là cơ sở để NCB đẩy nhanh tiến độ hoàn thành PACCL và củng cố nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

"Những kết quả đạt được trong năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình gần 5 năm tái cấu trúc, đưa NCB từ ngân hàng gặp nhiều thách thức chuyển mình thành công sang giai đoạn phát triển ổn định và bền vững hơn", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Minh Ngọc