NCB sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 29.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) sẽ chào bán riêng lẻ 10.000 tỷ đồng cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 29.280 tỷ đồng để mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp, cá nhân.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/12 của NCB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 cùng các nội dung liên quan đến kiện toàn hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Theo công bố, NCB dự kiến chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá không thấp hơn 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ sẽ tăng từ 19.280 tỷ đồng lên gần 29.280 tỷ đồng, vào nhóm ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn trên thị trường.

Trước kế hoạch tăng vốn năm 2026, NCB đã hoàn thành ba đợt tăng vốn liên tiếp trong giai đoạn 2022-2025, nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, sớm hơn một năm so với lộ trình trong phương án cơ cấu lại (PACCL). Song song với việc củng cố năng lực tài chính, ngân hàng đẩy mạnh số hóa và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh.

Buổi đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của NCB. Ảnh: NCB

Bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐQT NCB, cho biết nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Cũng theo bà Hương, vốn điều lệ là yếu tố then chốt quyết định khả năng phát triển an toàn, bền vững. Việc tiếp tục tăng vốn thể hiện cam kết với cổ đông, cơ quan quản lý và thị trường trong việc đẩy nhanh tiến trình thực hiện PACCL. Hoạt động tăng vốn cũng đáp ứng các chỉ tiêu an toàn theo quy định, mở rộng dư địa tăng trưởng trong bối cảnh NCB đang đẩy mạnh tái cấu trúc danh mục tài sản và hoạt động kinh doanh.

Bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT NCB. Ảnh: NCB

Cùng với kế hoạch tăng vốn, Đại hội đã bầu hội đồng quản trị gồm 8 thành viên và ban kiểm soát gồm 5 thành viên cho nhiệm kỳ 2025–2030.

Trong đó, bà Bùi Thị Thanh Hương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Phó chủ tịch là bà Hoàng Thu Trang. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị gồm ông Dương Thế Bằng, bà Nguyễn Thị Hài Hòa, bà Trịnh Thanh Mai và ông Tạ Kiều Hưng. Hai thành viên Hội đồng quản trị độc lập là bà Đỗ Thị Thu Hương và bà Lâm Thùy Dung.

Hội đồng quản trị giai đoạn 2025-2030. Ảnh: NCB

Trước đó, doanh nghiệp đã củng cố cơ cấu nhân sự cấp cao giai đoạn 2020-2025. Theo đơn vị, sau hơn 4 năm, ngân hàng ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Năm 2025, nhà băng hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh chỉ sau 9 tháng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 652 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng tài sản đến ngày 30/9 đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024. Huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.326 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2024, vượt 1% kế hoạch 2025 đề ra. Cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối 2024, vượt 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra.

Chất lượng tài sản cũng được cải thiện, với tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản giải ngân mới từ 30/6/2024 ở mức 0,2%. Công tác xử lý nợ tồn đọng, trích lập dự phòng và kiểm soát rủi ro được triển khai theo đúng lộ trình PACCL.

Hoài Phương