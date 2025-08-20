NCB ra mắt thẻ visa Tự Hào mừng 80 năm Quốc khánh

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ra mắt thẻ Visa Platinum Tự Hào với 2 phiên bản đặc biệt, kèm nhiều ưu đãi, miễn phí phát hành, phí thường niên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Thẻ Tự Hào gồm hai phiên bản, được thiết kế trên nền đỏ màu cờ Tổ quốc kết hợp họa tiết vàng đồng độc bản. Trong đó, phiên bản Tự hào Việt Nam khắc họa bản đồ Việt Nam cùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên nền họa tiết trống đồng. Phiên bản giới hạn chào mừng Đại lễ tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945, với dòng chữ vàng: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập".

Đại diện ngân hàng cho biết, từng chi tiết trên thẻ đều được chăm chút tỉ mỉ, để mỗi khách hàng khi cầm thẻ trên tay có thể cảm nhận rõ giá trị lịch sử, văn hóa cũng như tình yêu quê hương đất nước.

Hai phiên bản thẻ tín dụng NCB Visa Platinum Tự Hào. Ảnh: NCB

Ngoài thiết kế đặc biệt, thẻ còn nổi bật với hệ thống ưu đãi thiết kế riêng cho khách hàng, vừa mang lại giá trị sử dụng, vừa gắn với ý nghĩa tôn vinh văn hóa và lịch sử dân tộc. Cụ thể, bên cạnh việc miễn phí phát hành, phí thường niên, chủ thẻ được nhận bộ quà tặng "Tôi là người Việt Nam" gồm bao đựng hộ chiếu, thẻ tên hành lý và thiết bị định vị airtag.

Thẻ áp dụng phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi 1,5%, hỗ trợ khách hàng khi công tác hay du lịch quốc tế. Đồng thời, khách hàng còn được hoàn tiền 100% cho các giao dịch mua vé bảo tàng, danh lam thắng cảnh trong nước (tối đa 200.000 đồng một tháng), hoàn tiền đến 10% cho giao dịch trong các dịp quốc lễ như Quốc khánh, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, nhằm thể hiện tinh thần đồng hành và lan tỏa các giá trị lịch sử của NCB. Với loạt ưu đãi hoàn tiền kể trên, chủ thẻ có thể nhận lại đến 5 triệu đồng một tháng cho các chi tiêu hợp lệ.

Thẻ Tự Hào còn tích hợp các tính năng thanh toán hiện đại như contactless, thẻ online, thẻ ảo, bảo mật nhiều lớp (OTP, 3D-Secure), được chấp nhận tại hàng triệu điểm giao dịch trên toàn cầu. Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile với quy trình xét duyệt tức thì, hoặc tại các điểm giao dịch trên toàn quốc.

Không đơn thuần là một sản phẩm thẻ, Tự Hào còn là cầu nối để mỗi khách hàng lan tỏa tinh thần yêu nước và chung tay xây dựng cộng đồng. Với mỗi một triệu đồng chi tiêu, NCB sẽ gửi tặng 3.000 đồng vào ví từ thiện của khách hàng trên ứng dụng NCB iziMobile. Khách hàng có thể dùng khoản này để ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ và các quỹ đối tác, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết của người Việt.

Ông Tạ Kiều Hưng, Tổng Giám đốc NCB cho biết thẻ Tự hào vừa mang giá trị về tài chính vừa là biểu tượng lan tỏa hình ảnh, lịch sử, tinh thần và trí tuệ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. "Lòng yêu nước và tự hào dân tộc luôn là sức mạnh cốt lõi của sự phát triển. Chúng tôi mong muốn biến tình cảm ấy thành giá trị thiết thực", ông nói.

NCB chú trọng phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo, gắn liền với tình yêu và lòng tự hào người Việt. Ảnh: NCB

Thẻ NCB Visa Platinum Tự Hào là sản phẩm tiếp theo trong dòng thẻ cùng tên được ngân hàng phát triển trong năm 2025. Trước đó, NCB từng "gây sốt" dịp 30/4 khi cho ra mắt thẻ visa Thống Nhất, sản phẩm đầu tiên của dòng thẻ này, ngay trước thềm đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), thu hút hàng ngàn khách hàng đăng ký mở thẻ qua nền tảng số và hotline.

Bên cạnh việc ra mắt thẻ Tự Hào, mới đây, NCB cũng đồng hành cùng Divo Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt MV "Việt Nam - Tự Hào tiếp bước tương lai". Ca khúc được sáng tác riêng để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh. Với giai điệu tươi trẻ, hào hùng, ca khúc đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên nhiều nền tảng, góp phần lan tỏa thông điệp tự hào dân tộc.

Minh Ngọc