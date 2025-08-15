NCB nhận cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được Tạp chí HR Asia vinh danh ở hai hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ” tại lễ trao giải HR Asia Awards 2025, ngày 14/8.

HR Asia Awards là giải thưởng quốc tế thường niên, tôn vinh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Năm nay, sự kiện mang chủ đề "Multi-Generation Synergy - Sự hợp tác đa thế hệ", ghi nhận những tổ chức xây dựng được môi trường làm việc dung hòa giữa các thế hệ, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững. Quá trình đánh giá dựa trên mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) kết hợp phỏng vấn chuyên sâu, bảo đảm tính khách quan và đáp ứng các tiêu chí khắt khe của giải.

Ở hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2025", NCB đạt 4,67/5 điểm, trong đó ba tiêu chí Giá trị cốt lõi (Core), Giá trị cá nhân (Self) và Giá trị tập thể (Group) lần lượt đạt 4,53 - 4,69 - 4,78 điểm, cao hơn mức trung bình của các doanh nghiệp tham gia khảo sát và kết quả của chính NCB các năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp ngân hàng nhận danh hiệu này.

Tại hạng mục "Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025", NCB được vinh danh ngay lần đầu tham gia, nhờ các dự án đầu tư và cải tiến hạ tầng, giải pháp công nghệ trong năm qua. Một trong những mục tiêu chính của các dự án là xây dựng môi trường làm việc số hiện đại, năng động, tối ưu hiệu quả và nâng cao trải nghiệm nhân viên, đồng thời phát triển "văn hóa số", nơi con người, công nghệ và dữ liệu cùng vận hành để tạo giá trị trong kỷ nguyên mới.

Theo NCB, năm 2025, công tác nhân sự tiếp tục là trọng tâm của ngân hàng, với sáu trụ cột: chế độ đãi ngộ, cơ hội phát triển, văn hóa - môi trường làm việc, lãnh đạo khai mở, công việc lý tưởng và danh tiếng công ty. Mọi hoạt động đều bám sát năm giá trị cốt lõi "Trung thành - Tín nhiệm - Tận tâm - Tinh tế - Thăng hoa", tạo nên DNA nhân sự và tăng cười sự gắn kết trên toàn hệ thống.

Với cơ cấu nhân sự gồm ba thế hệ, trong đó Gen Y và Gen Z chiếm đa số, cùng nhiều nhân sự cấp cao mới gia nhập, NCB chú trọng phát triển chất lượng dịch vụ, năng lực chuyển đổi số và xây dựng môi trường đa thế hệ, giàu cơ hội phát triển và thăng tiến. Ngân hàng khuyến khích sự khác biệt, tạo điều kiện để các thế hệ bổ trợ, học hỏi lẫn nhau, hình thành đội ngũ năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và gắn kết.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Tạ Kiều Hưng, Tổng giám đốc NCB cho biết, ngân hàng luôn xác định công tác nhân sự là ưu tiên trọng tâm, tập trung xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh, mở rộng cơ hội phát triển, đặc biệt cho nhân sự trẻ, đồng thời áp dụng cơ chế trao quyền linh hoạt. Mỗi cán bộ nhân viên đều được trang bị kỹ năng và công cụ cần thiết để thích ứng với bối cảnh mới.

"Chúng tôi kiên định với quan điểm con người là tài sản quý nhất của ngân hàng, là sức mạnh và động lực phát triển. NCB hướng tới xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, nơi mỗi người được vui sống và làm việc mỗi ngày, góp phần vào sự phát triển của tổ chức và cộng đồng", ông Tạ Kiều Hưng nhấn mạnh.

Ba năm qua, ngân hàng đã kiện toàn bộ máy nhân sự với sự tham gia của nhiều nhân sự các cấp có chuyên môn sâu. Đến nay, NCB là một trong những đơn vị sở hữu đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao, giàu kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, quản lý trong ngành tài chính - ngân hàng.

