NCB nhận 3 giải thưởng quốc tế về công nghệ

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được Global Banking & Finance Review trao 3 giải thưởng về công nghệ, ghi nhận những bước tiến trong hành trình chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Cụ thể, NCB được trao ba giải thưởng gồm: "Best Banking Technology Implementation Vietnam 2025 - Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2025"; "Best Data Platform Implementation In Banking Vietnam 2025 - Dự án triển khai Nền tảng dữ liệu Data Platform tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam 2025" và "Best Banking Technology Project (RLOS) Vietnam 2025 - Dự án công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2025 - Dành cho dự án RLOS".

Các giải thưởng được hội đồng giám khảo đánh giá dựa trên những tiêu chí về hiệu quả ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động quản trị, vận hành và phát triển các giải pháp tài chính số linh hoạt, đảm bảo an toàn, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Theo Global Banking & Finance Review, NCB được vinh danh nhờ khả năng hiện thực hóa chuyển đổi số trên quy mô toàn hệ thống, từ hạ tầng công nghệ đến các sản phẩm dịch vụ, từng bước chuyển đổi từ mô hình hoạt động sang ngân hàng số toàn diện.

NCB được vinh danh 3 giải thưởng quốc tế về công nghệ. Ảnh: NCB

Những năm gần đây, NCB đẩy mạnh triển khai chiến lược số hóa "Digital Wealth", tập trung đầu tư vào hạ tầng và nền tảng công nghệ. Ngân hàng đã nâng cấp hệ thống Corebanking T24 lên phiên bản mới nhất, trang bị hạ tầng máy chủ IBM, đồng thời ứng dụng điện toán đám mây Google Cloud để tăng cường bảo vệ dữ liệu trọng yếu. Hệ thống Mobile App Banking cũng được nâng cấp với nền tảng an ninh bảo mật và cơ chế App Shield giúp bảo vệ người dùng trước các rủi ro an ninh mạng.

Song song đó, nhà băng hợp tác với nhiều đối tác công nghệ như Google, IBM, LUMIQ, Zoho Corporation, CMC Telecom, FPT... để triển khai các dự án chuyển đổi số phức tạp, cung cấp giải pháp thanh toán đa dạng, toàn diện tới khách hàng.

NCB liên tục hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới và khu vực nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số. Ảnh: NCB

Nhờ chiến lược công nghệ, NCB đã ghi dấu với nhiều sáng kiến, trong đó có việc tích hợp định danh điện tử VNeID vào quy trình mở tài khoản thanh toán, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng. Nhà băng cũng triển khai hệ thống khởi tạo và cấp tín dụng (RLOS) phiên bản mới, cho phép tư vấn và phê duyệt khoản vay chỉ trong vài phút, giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Theo đại diện ngân hàng, việc đầu tư công nghệ giúp ngân hàng tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian phản hồi, tiết giảm chi phí vận hành và mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội. Trong thời gian tới, NCB sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số với mục tiêu đưa đổi mới sáng tạo trở thành trung tâm của dịch vụ tài chính, góp phần vào phát triển bền vững của cộng đồng.

Trước đó, NCB từng được trao giải "Ứng dụng ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2023" cho sản phẩm iziMobile và được vinh danh "Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025" tại HR Asia Awards.

Đại diện ngân hàng cho biết, các giải thưởng trên là sự ghi nhận cho những bước tiến của NCB trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành và mang lại ngày càng nhiều giá trị cho cộng đồng.

Global Banking and Finance Review (GBAF) là tạp chí tài chính quốc tế, có hơn 100.000 độc giả tại hơn 200 quốc gia, thu hút hơn 12,2 triệu lượt truy cập mỗi năm. Các giải thưởng của GBAF được bình chọn bởi các chuyên gia kinh tế, định chế tài chính lớn và ngân hàng Trung ương của 190 quốc gia.

Minh Ngọc