NCB hướng đến giai đoạn phát triển mới ở tuổi 30

Kỷ niệm 30 năm thành lập, NCB đặt mục tiêu hoàn thành nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất thị trường.

Thành lập năm 1995, từ một ngân hàng nhỏ tại phía Nam, NCB từng bước gây dựng nội lực, mở rộng mạng lưới, nâng cấp mô hình hoạt động. Đến giai đoạn 2010-2020, ngân hàng dần định hình thương hiệu với định hướng trở thành tổ chức bán lẻ hiện đại, thân thiện, gần gũi với khách hàng. Trước thách thức về quy mô, công nghệ và sự cạnh tranh trong ngành, NCB chọn cách đi từng bước chắc chắn, tập trung nâng cao chất lượng nhân sự chất lượng cao, để tích lũy nguồn lực cho giai đoạn bứt phá.

NCB chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Ảnh: NCB

Tái cấu trúc ngân hàng

Năm 2021 là bước ngoặt của ngân hàng khi quyết định khởi động tái thiết toàn diện dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo mới. Ngân hàng tập trung vào mảng bán lẻ và ngân hàng số, đồng thời triển khai 33 dự án công nghệ, 8 dự án chuyển đổi số trọng điểm. Song song, NCB tăng cường kiểm soát nội bộ với giải pháp ICAAP theo chuẩn Basel II và lộ trình kiện toàn hệ thống dưới sự tư vấn của KPMG, từng bước nâng quản trị rủi ro tiệm cận chuẩn quốc tế.

Chỉ sau 3 năm, NCB lần đầu được vinh danh "Môi trường làm việc tốt nhất châu Á" tại HR Asia Awards 2023, đồng thời chuyển trụ sở chính về trung tâm Hà Nội, ký kết hợp tác chiến lược với đối tác quốc tế để hoạch định chiến lược phát triển dài hạn.

Trụ sở chính của NCB đặt tại vị trí đắc địa ngay trung tâm Hà Nội. Ảnh: NCB

Tháng 6/2024, NCB là tổ chức tín dụng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành và được phê duyệt phương án cơ cấu lại (PACCL) với sự tư vấn của Ernst & Young và KPMG. Song song, ngân hàng cùng các đối tác tư vấn chiến lược quốc tế triển khai chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính hàng đầu.

Nhờ đó, năm 2024, NCB ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng: tổng tài sản lần đầu vượt 118.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với 2023; số khách hàng mở rộng thêm gần 40%; CASA tăng 54%; dư nợ cho vay đạt 111% kế hoạch. Đặc biệt, NCB hoàn thành tăng vốn điều lệ lần thứ hai trong ba năm liên tiếp, đạt 11.780 tỷ đồng, đưa ngân hàng vào nhóm quy mô vừa.

Xét trong giai đoạn 2021-2024, NCB nằm trong nhóm ngân hàng có quy mô tăng nhanh với tổng tài sản tăng 60%, dư nợ cho vay tăng 70%, huy động tiền gửi gần 50%, nợ xấu được kiểm soát đúng mục tiêu PACCL.

Chiến lược phát triển nhân sự cũng giúp NCB nhanh chóng trở thành "điểm đến mới" của ngành, đồng thời mang về cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2025: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ".

NCB vinh dự nhận cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2025. Ảnh: NCB

Nửa đầu năm 2025, ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt hơn 462 tỷ đồng. Tổng tài sản vượt 144.000 tỷ đồng, vượt 6,3% so với kế hoạch năm. Dư nợ cho vay hoàn thành 94% kế hoạch; huy động vốn vượt gần 1,4%. NCB cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên cho phép mở tài khoản thanh toán qua ứng dụng VNeID, đồng thời triển khai hệ thống RLOS, rút ngắn thời gian phê duyệt vay vốn xuống còn 5 phút.

Chiến lược phát triển bền vững

Năm 2025, kỷ niệm 30 năm thành lập, NCB đặt mục tiêu hoàn thành nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, sớm hơn lộ trình tại PACCL. Theo đại diện ngân hàng, đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng tài chính, gia tăng nguồn vốn dài hạn và mở rộng hoạt động kinh doanh bền vững.

Lãnh đạo NCB cho biết, ngân hàng tận dụng tri thức, công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu từ các đối tác chiến lược để bứt phá. Thay vì coi quy mô nhỏ là hạn chế, NCB xem đó là lợi thế để linh hoạt trong quyết sách, nhanh nhạy trong hành động và táo bạo trong việc lựa chọn hướng đi khác biệt, hướng đến phát triển bền vững.

Thẻ Visa Tự Hào gồm 2 phiên bản đặc biệt. Ảnh: NCB

Một trong những dấu ấn là việc phát triển sản phẩm gắn với bản sắc dân tộc. Hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9), NCB giới thiệu thẻ Visa Platinum "Tự Hào" với hai phiên bản đặc biệt, kèm ưu đãi miễn phí phát hành và thường niên. Sản phẩm được thiết kế kết hợp giá trị tài chính hiện đại với tinh thần lịch sử dân tộc, kỳ vọng trở thành biểu tượng cá nhân của người Việt khi hội nhập quốc tế.

Đồng thời, NCB lên kế hoạch triển khai chiến lược Digital Wealth giai đoạn 2025-2030, hướng tới phiên bản ngân hàng mới với các giải pháp tài chính tiên phong và sáng tạo, đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.

"NCB đang tăng tốc, sẵn sàng kiến tạo khác biệt, đổi mới và sáng tạo mang tính đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng uy tín, hiệu quả, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất, là lựa chọn của nhà đầu tư và khách hàng tại Việt Nam", bà Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐQT NCB chia sẻ.

Minh Ngọc