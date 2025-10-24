NCB hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất phát hành riêng lẻ 750 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, sớm hơn 1 năm so với lộ trình tại phương án cơ cấu lại.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn về việc đã nhận được tài liệu, báo cáo kết quả chào bán 750 triệu cổ phiếu riêng lẻ của NCB. Theo đó, ngân hàng này đã phân phối thành công 100% số cổ phiếu chào bán cho 17 nhà đầu tư trong nước, với mệnh giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Đợt phát hành kết thúc ngày 20/10, mang về 7.500 tỷ đồng vốn bổ sung cho ngân hàng.

Đại diện NCB cho biết, kết quả này thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào định hướng phát triển và chiến lược tái cấu trúc của ngân hàng, đồng thời cho thấy quyết tâm của NCB nhằm hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại (PACCL), đáp ứng mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

Giao dịch viên đang tư vấn cho khách hàng. Ảnh: NCB

Đây là lần tăng vốn thứ ba liên tiếp trong bốn năm (2022-2025), đưa NCB vào nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường, đáp ứng các quy định về tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, năm 2024, ngân hàng đã tăng vốn lên gần 11.780 tỷ đồng, chính thức chuyển từ nhóm ngân hàng quy mô nhỏ sang nhóm quy mô vừa.

Theo kế hoạch, NCB sẽ tiếp tục tăng vốn trong những năm tới để củng cố nền tảng tài chính, nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư cho đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm, dịch vụ khác biệt, hướng tới trở thành ngân hàng uy tín, cung cấp giải pháp tài chính toàn diện.

Mới đây, ngân hàng cũng cho biết, sau ba quý, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 652 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến ngày 30/9 đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%.

Ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ phù hợp với các nhóm khách hàng khác nhau. Ảnh: NCB

Huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.326 tỷ đồng, còn dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối năm 2024, vượt 1% và 3% so với kế hoạch 2025. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo đúng lộ trình PACCL, trong đó các khoản giải ngân mới duy trì ở mức dưới 1%, phản ánh chất lượng tín dụng cải thiện rõ rệt và danh mục tài sản sinh lời được mở rộng đáng kể.

Tiếp đà tăng trưởng, NCB đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn diện, hướng tới xây dựng ngân hàng phiên bản mới với chiến lược Digital Wealth, tập trung đổi mới trải nghiệm người dùng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, đồng thời thúc đẩy giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội.

Những kết quả này đánh dấu giai đoạn gần 5 năm tái cấu trúc toàn diện của NCB, với sự tham gia của đội ngũ quản trị, điều hành giàu kinh nghiệm và sự đồng hành của các tổ chức tư vấn chiến lược quốc tế. Đây cũng là nền tảng cho một chặng đường phát triển mới của NCB, thể hiện khát vọng đóng góp vào tiến trình tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

