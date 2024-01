NCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.200 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) thông qua vào tháng 4/2023, hội đồng quản trị triển khai theo quy định. Mục đích của việc chào bán thêm cổ phiếu và tăng vốn điều lệ là nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của ngân hàng.

Theo đó NCB sẽ phát hành và chào bán 620 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng một cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ thêm 6.200 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 5.602 tỷ đồng lên 11.802 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ thực hiện phát hành ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến trong quý II/2024). Việc chuyển nhượng số cổ phiếu này bị hạn chế trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành chào bán.

Khách hàng giao dịch tại NCB Hà Nội. Ảnh: NCB

NCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật và thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư mua cổ phần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Việc tăng vốn điều lệ hướng tới các mục tiêu chiến lược, trong bối cảnh ngân hàng đang nâng cao nền tảng công nghệ phục vụ mục tiêu số hóa toàn diện, đầu tư giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng. NCB cùng tổ chức tư vấn chiến lược triển khai chiến lược mới giai đoạn 2023-2028.

Hiện NCB nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi T24 phiên bản R21 hiện đại nhất trên thị trường, tăng tốc độ phục vụ người dùng và tăng cường công tác quản trị điều hành nội bộ. Các dự án chuyển đổi số liên tục được triển khai giúp khách hàng có trải nghiệm mượt mà, tiện lợi hơn như: nâng cấp hệ thống core thẻ, áp dụng quy trình eKYC để mở tài khoản, rút tiền không cần thẻ vật lý tại ATM...

NCB đẩy mạnh số hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Ảnh: NCB

Tháng 8/2023, NCB khai trương trụ sở mới nằm tại vị trí đắc địa ở Hà Nội. Ngân hàng cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc với các điều kiện và chế độ phúc lợi tốt cho sự phát triển của nhân sự, được giải thưởng HR Asia Awards vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023".

Theo số liệu thống kê, quy mô khách hàng tại NCB trong 9 tháng đầu năm 2023 tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng cũng đạt quy mô một triệu khách hàng trong năm 2023 theo mục tiêu đề ra. Đến cuối quý III/2023, tổng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại NCB tăng gần 5.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý trước và tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Hải My