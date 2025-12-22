NCB cung cấp giải pháp thanh toán trên nền tảng Visit Vietnam

NCB hợp tác cùng nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam, cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế, hỗ trợ du khách thanh toán, trải nghiệm liền mạch khi tới Việt Nam.

Nền tảng Visit Vietnam ra mắt sáng 20/12 tại Phú Quốc, do Tập đoàn Sun Group vận hành, bảo trợ bởi Chính phủ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia. Visit Vietnam được định vị là "điểm chạm số" toàn diện của du lịch, cho phép du khách tra cứu thông tin, lên lịch trình, đặt dịch vụ lưu trú, vui chơi, giải trí và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc trên cùng một hệ sinh thái.

Lễ ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam. Ảnh: BTC

Đồng hành cùng Visit Vietnam với vai trò đối tác chiến lược, NCB hợp tác cùng Hiệp hội dữ liệu quốc gia và Tổ chức thẻ VISA cung cấp giải pháp thanh toán số iziPay tích hợp trực tiếp trên nền tảng. Giải pháp cho phép người dùng đặt dịch vụ và thanh toán trực tiếp trên ứng dụng Visit Vietnam tại các điểm chấp nhận trên toàn quốc, qua đó giảm các bất tiện của du khách quốc tế trong thanh toán và đổi ngoại tệ.

Ngân hàng cho biết giải pháp được thiết kế phù hợp với thói quen chi tiêu của khách quốc tế cũng như nhu cầu thanh toán số ngày càng phổ biến trong nước, qua đó hỗ trợ nâng cao trải nghiệm du lịch và giúp du khách chủ động hơn trong hành trình khám phá, nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Ông Tạ Kiều Hưng, Tổng giám đốc NCB chia sẻ về những giải pháp thanh toán quốc tế hiện đại, hỗ trợ thu hút khách du lịch đến Việt Nam. Ảnh: NCB

Song song với hợp tác cùng Visit Vietnam, NCB đẩy mạnh các giải pháp thanh toán xuyên biên giới. Ngân hàng đã phối hợp với Napas triển khai thanh toán QRGlobal, cho phép du khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia và Trung Quốc (UnionPay) sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán tại quốc gia của mình để thanh toán tại các điểm chấp nhận QRPay của NCB ở Việt Nam. Thời gian tới, hệ thống này dự kiến mở rộng kết nối với các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc (Alipay), Nhật Bản, Singapore, Đài Loan và Ấn Độ.

Khu vực tương tác trải nghiệm của NCB tại sự kiện ra mắt nền tảng Visit Vietnam. Ảnh: NCB

Đối với nhóm khách hàng ưa chuộng thanh toán bằng thẻ quốc tế, NCB cho phép mở thẻ tín dụng 100% trực tuyến trên ứng dụng NCB iziMobile, nhận thẻ phi vật lý để chi tiêu ngay, trong khi thẻ vật lý được giao tận nơi hoặc nhận tại kiosk tự động. Ngân hàng cũng triển khai nhiều ưu đãi trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng cho chủ thẻ Visa như: hoàn tiền 10% khi đặt phòng qua Booking.com, giảm 15% khi đặt dịch vụ trên Agoda, miễn phí sử dụng dịch vụ tại 23 phòng chờ thương gia trên toàn quốc thuộc hệ thống phòng chờ Sông Hồng (Song Hong Business Loundge), ưu đãi tới 30% khi sử dụng các dịch vụ spa, ẩm thực, chơi golf tại hệ thống khu nghỉ dưỡng đẳng cấp khắp cả nước...

Theo đại diện NCB, việc đồng hành cùng Visit Vietnam là một phần trong chiến lược thúc đẩy tài chính toàn diện và đổi mới trải nghiệm thanh toán, góp phần hỗ trợ ngành du lịch Việt Nam tiếp cận gần hơn với du khách quốc tế và xây dựng hình ảnh một Việt Nam thân thiện, tiện nghi và sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên số.

Minh Ngọc