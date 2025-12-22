NCA mở rộng mạng lưới bay hàng hóa xuyên Thái Bình Dương

Nippon Cargo Airlines hợp tác với hãng hàng không mas chia sẻ khoang hàng, kết nối thị trường Nhật Bản - Mỹ - Mexico, mở rộng hiện diện tại Bắc Mỹ và Mỹ Latin.

Hai hãng hàng không chở hàng Nippon Cargo Airlines (NCA) và mas vừa thiết lập quan hệ hợp tác mới nhằm mở rộng mạng lưới vận chuyển hàng hóa tại Bắc Mỹ và trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương.

Theo thỏa thuận, có hiệu lực từ cuối tháng 10, NCA thuê trước một phần khoang hàng trên các chuyến bay do mas khai thác giữa Los Angeles - Guadalajara và Los Angeles - Mexico City. Ở chiều ngược lại, mas sử dụng khoang hàng trên các chuyến bay do NCA khai thác giữa Narita - Los Angeles.

Ông Hiroyuki Homma, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NCA, cho biết việc hợp tác với mas giúp hãng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng và tăng cường mạng lưới toàn cầu. "Thị trường Mexico đang duy trì nhu cầu ổn định trong các lĩnh vực ôtô và điện tử, trong khi lượng hàng hóa giữa châu Á và Mexico tiếp tục tăng", ông nói.

Theo ông Homma, NCA kỳ vọng hợp tác này sẽ giúp hãng mở rộng hiện diện tại Mexico và khu vực Mỹ Latin, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác sâu hơn với mas trong thời gian tới.

Máy bay chở hàng A330 của hãng hàng không mas airlines. Ảnh: mas airlines

Tổng giám đốc mas, ông Robert Van De Weg, đánh giá cao việc mở rộng mạng lưới cùng NCA - hãng bay được biết đến với độ tin cậy và hiệu quả khai thác. "Dịch vụ mới giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn tại Nhật Bản và các thị trường châu Á", ông cho biết.

Thời gian gần đây, mas liên tục mở rộng đội bay và các mối quan hệ hợp tác. Đầu tháng 12, công ty giao nhận Geodis công bố thỏa thuận kết nối vận chuyển mới với Atlas Air và mas, cho phép chuyển tiếp thuận lợi hàng hóa từ Thượng Hải và Hong Kong sang mạng bay Mỹ Latin thông qua Guadalajara.

Trước đó, vào tháng 9, mas đã bổ sung hai máy bay Airbus A330 cải hoán từ chở khách sang chở hàng, được thuê từ Titan Aviation Leasing, nhằm tăng năng lực vận chuyển trong khu vực.

Nippon Cargo Airlines là hãng hàng không chuyên chở hàng hóa của Nhật Bản, có thế mạnh trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương, phục vụ nhiều ngành công nghiệp lớn như điện tử, ôtô.

Mas là hãng hàng không chở hàng có trụ sở tại Mỹ Latin, tập trung kết nối khu vực này với Bắc Mỹ và châu Á, đồng thời mở rộng nhanh đội bay và mạng lưới vận chuyển.

Hải My