Navigos Group tổ chức sự kiện tuyển dụng và giới thiệu ứng dụng Upzi

Navigos Group tổ chức sự kiện Career Pathfinder 2025 vào ngày 22/11 nhằm giới thiệu nền tảng tìm kiếm việc làm Upzi và định hướng nghề nghiệp cho nhiều bạn trẻ.

Đơn vị tổ chức sự kiện tuyển dụng quy mô lớn nhằm hỗ trợ sinh viên và người mới đi làm trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, tiêu chuẩn tuyển dụng ngày càng cao. Tại đây, Navigos Group giới thiệu Upzi, nền tảng mang đến trải nghiệm hướng nghiệp cá nhân hóa, giúp người trẻ định hướng nghề nghiệp, tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp và xây dựng lộ trình phát triển. Với ba giá trị cốt lõi, ứng dụng còn hỗ trợ khám phá lộ trình cá nhân, phát triển kỹ năng thiết yếu và chủ động viết nên hành trình sự nghiệp của riêng mình.

Ông Ryosuke Kanemoto - CEO Navigos Group phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Navigos Group

Phát biểu tại sự kiện, ông Ryosuke Kanemoto - CEO Navigos Group chia sẻ, khi bắt đầu đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Việt Nam vào năm 2023, ông dành nhiều thời gian đến các trường đại học và gặp gỡ sinh viên. Điều khiến ông bất ngờ là những bạn trẻ xuất sắc vẫn gặp khó khăn trong việc tìm được công việc phù hợp.

"Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam chỉ khoảng 2%, nhưng ở người trẻ lại lên đến 8%. Con số đó cho thấy người trẻ đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong hành trình bước vào thị trường lao động", ông nói.

Với hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng cùng hai thương hiệu VietnamWorks và Navigos Search, ông nhấn mạnh với sự ra đời nền tảng tìm kiếm việc làm Upzi, Navigos Group muốn đồng hành, giải quyết những thách thức việc làm cho thế hệ trẻ.

Upzi góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nhân sự toàn diện, hướng tới đồng hành cũng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình khởi đầu sự nghiệp. Hiện, nền tảng có mặt trên các kho ứng dụng và tiếp tục mở rộng nội dung, trải nghiệm trong tương lai.

Các bạn trẻ tham gia sự kiện. Ảnh: Navigos Group

Career Pathfinder 2025 cũng đánh dấu cam kết từ Navigos Group trong cam kết đồng hành cùng trường đại học và các đối tác doanh nghiệp trong việc mang lại cơ hội cho thế hệ trẻ, những người kiến tạo tương lai Việt Nam.

Theo đó, sự kiện được thiết kế như một không gian trải nghiệm. Sinh viên có cơ hội bắt đầu hành trình bằng việc khám phá các khu mô phỏng nghề nghiệp, trải nghiệm thực tế và thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Sau đó, các bạn gặp gỡ chuyên gia Navigos Group để tư vấn 1:1 và hoàn thiện CV theo chuẩn Harvard. Khi đã có sự chuẩn bị tốt hơn, người tham dự bước vào khu vực kết nối với 19 doanh nghiệp hàng đầu, mở ra cơ hội ứng tuyển và tìm kiếm công việc phù hợp.

Sinh viên gặp gỡ chuyên gia Navigos Group. Ảnh: Navigos Group

Career Pathfinder 2025 quy tụ hơn 19 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, bán lẻ, FMCG, tài chính - ngân hàng và logistics, bao gồm Samsung, DHL, MUJI, Nestlé, Mondelez, FPT, HDBank, VPBank, Shinhan Life, Eximbank, LPBank, SSI, MISA, VUS, Saint-Gobain, Shinhan Securities, TMF, Concentrix, iTechwx. Sự góp mặt của các thương hiệu lớn mở ra hàng trăm cơ hội việc làm cho sinh viên và người ra trường.

Nhật Lệ