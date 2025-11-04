Navigos Group ra mắt ứng dụng tìm việc Upzi

Ứng dụng Upzi cá nhân hoá nhu cầu người dùng nhờ AI và dữ liệu từ VietnamWorks, hỗ trợ người trẻ định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Ứng dụng tìm việc Upzi thuộc Navigos Group, doanh nghiệp sở hữu hai thương hiệu tuyển dụng VietnamWorks và Navigos Search. Với ứng dụng mới, Navigos Group kỳ vọng hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ tìm việc làm và hướng đến nhóm nhân sự trẻ, bắt đầu hành trình làm việc.

Người dùng tìm hiểu ứng dụng Upzi. Ảnh: Navigos

Theo đó, Upzi hướng đến trải nghiệm cá nhân hoá nhu cầu người dùng, dựa trên dữ liệu nghề nghiệp và AI. Navigos phát triển ứng dụng này dựa trên nền tảng kinh nghiệm tuyển dụng từ VietnamWorks, giúp người dùng định hướng nghề nghiệp, tiếp cận cơ hội việc làm qua đề xuất thông minh, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp.

Ứng dụng Upzi hướng đến nhóm người dùng trẻ. Ảnh: Navigos

Ứng dụng này hỗ trợ người dùng khám phá lộ trình cá nhân hoá dựa trên chuyên ngành, điểm mạnh và sở thích. Cơ hội việc làm được đề xuất bởi AI, từ thực tập, công việc chính thức, đến hoàn thiện và phát triển kỹ năng cho thị trường lao động tương lai. Theo Navigos Group, Upzi được phát triển để đồng hành người trẻ trong hành trình nghề nghiệp.

Giao diện ứng dụng Upzi trên smartphone. Ảnh: Navigos

Trong dịp ra mắt ứng dụng Upzi, Navigos Group tổ chức sự kiện Career Pathfinder 2025. Đây là sự kiện tuyển dụng quy mô lớn dành cho sinh viên và người mới đi làm, hứa hẹn mang đến cơ hội gặp gỡ doanh nghiệp, phỏng vấn trực tiếp và trải nghiệm công cụ định hướng nghề nghiệp cá nhân hóa từ Upzi. Sự kiện quy tụ đại diện các doanh nghiệp như: Samsung, DHL, Muji, Nestlé, PNJ...

"Với thông điệp "Hiểu mình – Chọn đúng nghề – Vững bước tương lai", Career Pathfinder 2025 khuyến khích người trẻ chủ động khám phá bản thân, xác định lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và tự tin bước vào thị trường việc làm", đại diện doanh nghiệp nói.

Theo Báo cáo lương và thị trường lao động 2025 của Navigos Group, khảo sát trên hơn 3.400 người lao động và hơn 500 doanh nghiệp tại Việt Nam, cho thấy có 41% người tham gia là thế hệ Z và hơn 50% là thế hệ Y. Đây là hai thế hệ chiếm phần lớn lực lượng lao động hiện nay, phần nào cho thấy người trẻ đang đứng trước những áp lực, lựa chọn nghề nghiệp khi bước vào thị trường việc làm.

Quang Anh