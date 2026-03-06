Navavina phát triển giải pháp kệ kho theo mục tiêu vận hành

Navavina theo đuổi hướng thiết kế kệ kho dựa trên mục tiêu vận hành, nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu không gian, tăng hiệu suất xử lý đơn và giảm rủi ro an toàn trong kho.

Chi phí thuê kho tăng, vòng quay hàng hóa nhanh hơn và biến động SKU (mã sản phẩm nội bộ) liên tục khiến nhiều doanh nghiệp phải đánh giá lại hệ thống lưu trữ. Mặt khác, đầu tư kệ chứa hàng không chỉ là "tăng sức chứa", mà là tổ chức lại cách dòng hàng di chuyển: Nhập hàng - Đưa hàng vào khu vực lưu trữ - Lưu trữ - Lấy hàng theo đơn - Xuất hàng; đồng thời giảm điểm nghẽn, tối ưu lối đi và kiểm soát rủi ro vận hành.

Theo đại diện Navavina, sai khác lớn giữa "kho chứa được nhiều" và "kho vận hành tốt" nằm ở cấu hình kệ kho hàng có bám sát thói quen thao tác thực tế hay không. Nếu chọn sai, kho dễ rơi vào tình trạng lối đi bị lãng phí, giao cắt luồng xe nâng – người, thời gian tìm hàng kéo dài và rủi ro an toàn tăng. Vì vậy, doanh nghiệp này đưa ra giải pháp kệ kho bắt đầu từ các biến số vận hành thay vì áp mẫu kệ có sẵn.

Cụ thể, đơn vị phân tích tốc độ xuất - nhập; tỷ lệ pallet so với thùng, hộp; mức độ chọn lọc theo SKU; chiều cao khai thác; loại xe nâng và điều kiện mặt bằng. Từ đó, cấu hình kệ kho hàng được thiết kế theo mục tiêu ưu tiên: truy xuất trực tiếp, mật độ lưu trữ cao hay tối ưu picking.

Giải pháp kệ kho hiện đại của Navavina thiết kế cho khách hàng. Ảnh: Navavina

Với kho cần truy xuất nhanh theo pallet và thay đổi SKU thường xuyên, hệ kệ truy cập trực tiếp giúp rút ngắn thời gian tìm vị trí và linh hoạt điều chỉnh layout theo mùa vụ. Trong khi đó, nhóm hàng ổn định theo lô có thể ưu tiên mật độ để tăng sức chứa, giảm diện tích lối đi và tối ưu chi phí mặt bằng. Ở khu vực picking, kệ trung tải thường được bố trí theo nguyên tắc phân tầng, đưa nhóm hàng quay vòng nhanh về tầm thao tác nhằm giảm quãng đường di chuyển và tăng tốc soạn đơn.

Theo doanh nghiệp, xu hướng phổ biến tại nhiều kho hiện đại là cấu hình theo vùng chức năng thay vì dùng một loại kệ cho toàn bộ mặt bằng. Navavina gọi mô hình này là cấu hình "lai" (hybrid): pallet zone lựa chọn kệ kho hàng theo nhu cầu truy xuất hoặc mật độ; pick zone dùng kệ trung tải để tăng tốc thao tác; khu staging được thiết kế nhằm hạn chế giao cắt luồng, giảm ùn tắc giờ cao điểm. Cách tổ chức này giúp hệ thống kệ chứa hàng trở thành một phần của hạ tầng vận hành, thay vì chỉ là thiết bị lưu trữ.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng, kho tối ưu cần duy trì nhịp xuất – nhập ổn định, đảm bảo an toàn và có thể mở rộng theo module khi tăng công suất. Do đó, thiết kế kệ cần bám theo luồng vận hành và các "điểm chạm" thao tác của đội kho, từ chiều rộng lối đi đến khoảng hở vận hành, chiều cao tầng và quy tắc phân khu.

Giải pháp kệ giúp tối ưu diện tích, di chuyển thuận tiện. Ảnh: Navavina

Để hạn chế rủi ro sai cấu hình ngay từ đầu, đơn vị triển khai dự án theo quy trình khép kín gồm: khảo sát - mô phỏng bố trí - lập BOQ - sản xuất - lắp đặt - nghiệm thu. Trong đó, mô phỏng layout và lập BOQ giúp doanh nghiệp dự trù ngân sách, xác định số lượng bộ kệ, nhịp kệ, tải trọng theo tầng và các hạng mục an toàn. Khâu nghiệm thu tập trung vào độ ổn định khung, liên kết giằng, độ phẳng nền và tuân thủ tải trọng thiết kế.

Song song phần kỹ thuật, doanh nghiệp cho biết áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nhằm chuẩn hóa quy trình từ sản xuất đến lắp dựng và hồ sơ nghiệm thu. Tính đồng nhất của cấu kiện được xem là yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp mở rộng kho theo giai đoạn, bởi việc bổ sung dãy kệ kho hàng mới cần "ăn khớp" với logic vận hành hiện hữu và tiêu chuẩn an toàn ban đầu.

Theo thông tin từ Navavina, doanh nghiệp có hơn 200 nhân sự kỹ thuật, vận hành nhà máy 10.000 m2 tại TP HCM và triển khai nhiều dự án kệ chứa hàng trên toàn quốc trong 20 năm hoạt động. Đơn vị này cho biết quá trình phát triển không chỉ tập trung vào sản xuất, mà mở rộng sang năng lực khảo sát - mô phỏng – triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu kho 3PL, thương mại điện tử, FMCG và các mô hình cần tối ưu đồng thời mật độ và tốc độ xử lý đơn.

Trong bối cảnh doanh nghiệp cần kho linh hoạt, bài toán kệ kho hàng mở rộng từ "tăng sức chứa" sang "tăng hiệu suất tổng thể". "Việc tách rõ vùng pallet và vùng picking, lựa chọn kệ trung tải phù hợp cho thao tác lấy hàng theo thùng, hộp có thể giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đơn, giảm sai sót và cải thiện nhịp xuất kho", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Thông tin về giải pháp kệ kho hàng theo từng mô hình vận hành có thể tham khảo tại đây.

Thông tin về doanh nghiệp Navavina có thể xem thêm tại website chính thức.

Giải pháp kệ kho theo mục tiêu vận hành Ảnh: Navavina

(Nguồn: Navavina)