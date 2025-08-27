Nấu cháo, tiếp tế cho người dân ở chung cư ngập nước, mất điện

Hà NộiThấy cư dân tòa chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc bị cô lập do ngập, mất điện, người dân ở những tòa xung quanh tổ chức nấu cháo, tiếp nước cho người già, trẻ em.

Chị Bùi Mai, 52 tuổi, cư dân của ở đây cho biết sáng 26/8, mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào sảnh tòa nhà, ngập cả thang máy tầng một. Đến 16h, sau gần 10 tiếng mất điện, nước, đường phía ngoài cổng chung cư vẫn ngập hơn một mét, chị Mai kêu gọi sự hỗ trợ từ các chung cư bên cạnh để nấu cháo, phát đồ cấp thiết cho người dân.

"Tôi thấy lo cho người già và trẻ em ở trong nhà nên tìm cách giúp họ được ăn uống đầy đủ bởi không biết bao giờ nước mới rút, điện mới về", chị Mai nói.

Người dân khu chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc tập trung ở sảnh lấy cháo, đồ tiếp tế, 19h ngày 26/8. Ảnh: Bùi Mai

Đọc được thông báo, chị Đồng Thị Tâm, tổ trưởng phụ nữ chung cư Goldentime Ecohome 3, cách tòa chị Mai hơn 2 km lập tức rời công ty về nhà để huy động thêm thành viên trong hội cùng góp sức.

Thông báo "sẽ phát cháo miễn phí ở sảnh Ecohome 1. Ai có nồi nhỏ nấu nhỏ, nồi to nấu to", hàng chục người sẵn sàng tham gia. "Dù ở khác tòa nhưng khi mọi người cần, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp nhau lúc khó khăn", chị Tâm, 37 tuổi, nói.

19h tối 26/8, gần 20 nồi cháo được chị Tâm cùng mọi người vận chuyển sang tòa Ecohome 1. Để đến được sảnh chung cư, đoàn phải lội nước đi bộ gần một km.

Ban đầu, nhóm ưu tiên tiếp sức cho trẻ em và người già. Đến 20h, hoạt động nấu cháo miễn phí của cư dân Ecohome 3 lan tỏa trên cộng đồng cư dân các tòa lận cận, hàng trăm người đã xin chung tay giúp đỡ.

"Nhóm tôi sau đó xin thêm được hàng chục phích nước nóng cho những hộ cần pha sữa cho con nhỏ, bánh mì, nước uống và cả đèn pin, thuyền phao, xe tải vận chuyển", chị Mai nói.

Người dân ở khu chung cư Goldentime Ecohome 3 tiếp tế cháo, phích nước nóng, đèn pin cho khu Ecohome 1.

Bê hai tô cháo thịt băm nóng hổi cho con, chị Đào Thị Ngân xúc động khi nhận được đồ cứu trợ. Người phụ nữ 32 tuổi ở chung cư Ecohome 1 cho biết vì mất điện, ở tầng một nước ngập hết các siêu thị, lối ra vào, Ngân lo lắng bởi nhà có hai con nhỏ. Khi đọc được tin có phát cháo ở sảnh, Ngân mừng rỡ chạy xuống.

"Mọi thứ tối tăm, trì trệ sinh hoạt của cả gia đình, con đến giờ ăn đói bụng nên quấy khóc, thật may có bát cháo của mọi người", chị Ngân cho biết.

Nhiều người dân trong khu hay tin cũng xuống nhận cháo, bánh mì, nước cho gia đình. Ai nấy đều cảm ơn và xin ở lại chung tay giúp những người chưa được nhận. Những hộ chỉ có người già sẽ được nhóm mang lên tận nơi.

Đến 22h, chị Mai, Tâm cùng thành viên ở khu dân cư khác kết thúc lượt tiếp tế cuối cùng. "Điện vẫn chưa có, người dân vẫn vật lộn trong màn đêm, nơm nớp cầu mong mưa ngớt", chị Tâm nói.

Nấu cháo, cấp đèn pin, nước cho dân ở chung cư bị mất điện Sảnh chung cư Ecohome 1 nước ngập vào thang máy, người dân chung tay dọn để có chỗ nhận đồ tiếp tế, tránh tràn, 20h ngày 26/8. Video: Đồng Tâm

Do ảnh hưởng của bão Kajiki Hà Nội mưa cả ngày 25, đặc biệt từ đêm tới sáng 26, Hà Nội hứng lượng mưa kỷ lục, nhiều nơi vượt 150-200 mm; riêng Thường Tín đạt hơn 160 mm chỉ trong 8 giờ. Nhiều khu chung cư ở Hà Nội cũng bị ngập vào hầm để xe, thang máy tầng một gây ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Theo công ty thoát nước HN, tính đến 18h còn 26 điểm ngập úng, đọng nước tại một số khu vực như :Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Lạc Long Quân, Lê Đức Thọ (Quảng trường Mỹ đình), Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Trần Bình, Hoa Bằng, Phúc Xá, Phạm Hùng, Thiên Hiền, Nguyễn Chính, Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Lâm, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Hầm chui Đại Lộ Thăng Long, Cầu Bươu, Yên Xá, Triều Khúc,Yên Nghĩa, Quyết Thắng.

Nga Thanh