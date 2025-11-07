NATO tuyên bố không thua kém Nga về năng lực sản xuất đạn

Tổng thư ký Rutte nói NATO không còn thua kém Nga về sản lượng đạn dược, dù 5 tháng trước cho biết Moskva sản xuất nhiều gấp 4 lần khối.

"Chúng tôi đang đảo ngược tình thế về vấn đề đạn dược. Mới gần đây, Nga còn sản xuất nhiều đạn hơn tất cả đồng minh NATO cộng lại, nhưng giờ thì không thế nữa", Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố tại một diễn đàn về công nghiệp quốc phòng ở Bucharest, Romania hôm 6/11.

Ông cho biết liên minh đã mở thêm hàng chục cơ sở mới để sản xuất đạn, cũng như mở rộng các dây chuyền hiện có.

"Chúng tôi đang xuất xưởng đạn nhiều hơn so với những gì đã làm trong hàng thập kỷ và cần tiếp tục phát huy bước tiến này trên các lĩnh vực khác", Tổng thư ký NATO cho hay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Bucharest, Romania hôm 6/11. Ảnh: AP

Không rõ ông Rutte ám chỉ NATO đã bắt kịp hay vượt qua Nga về sản lượng đạn dược. Một quan chức NATO cho biết không thể tiết lộ ước tính về năng lực sản xuất của Nga hay liên minh.

"Điều chúng tôi có thể nói là NATO đang ở vị thế tốt hơn nhiều so với cách đây vài tháng. Khả năng xuất xưởng những thứ cần thiết tiếp tục được cải thiện về mặt tốc độ", người này nói.

Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin.

Tuyên bố của Tổng thư ký Rutte là đánh giá tích cực hiếm hoi từ NATO về cán cân sức mạnh giữa khối và Nga. Ông Rutte và người tiền nhiệm Jens Stoltenberg nhiều năm qua cảnh báo rằng NATO đang tụt hậu nghiêm trọng so với Moskva về khả năng sản xuất đạn dược.

Hồi tháng 6, Tổng thư ký NATO cho biết sản lượng đạn của Nga khi đó nhiều gấp 4 lần liên minh, dù khối có tổng quy mô kinh tế lớn gấp 25 lần quốc gia này.

Một mối lo ngại chính của NATO là kho dự trữ đạn pháo 155 mm, trong lúc các thành viên châu Âu đang chuyển giao lượng lớn loại đạn này cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong xung đột với Nga. Để bổ sung lượng thiếu hụt, những nước NATO như Ba Lan, Đức và Anh đã đẩy mạnh đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, với hơn 10 nhà máy được mở tại châu Âu trong hai năm qua.

Dây chuyền sản xuất đạn pháo 155 mm tại nhà máy ở Pennsylvania, Mỹ năm 2024. Ảnh: AFP

Nhưng nỗ lực tăng sản lượng đạn pháo sẽ mất nhiều thời gian. Một số công ty ước tính chỉ có thể bắt đầu đáp ứng được nhu cầu từ năm 2026 hoặc muộn hơn. Ví dụ, quân đội Mỹ ban đầu kỳ vọng đạt sản lượng 100.000 quả đạn mỗi tháng vào tháng 10, song đã phải lùi mục tiêu đó sang giữa năm 2026.

Trong khi đó, Ukraine ước tính Nga đã sản xuất 3,8 triệu viên đạn pháo trong năm 2024, tương đương hơn 310.000 quả mỗi tháng.

Phạm Giang (Theo Business Insider)