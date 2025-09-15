NATO, Nga leo thang căng thẳng sau vụ bắn hạ UAV

Anh triệu đại sứ Nga để lên án vụ UAV xâm nhập lãnh thổ NATO tuần trước, trong khi Moskva nói liên minh này "gần như đang trực tiếp tham chiến".

Bộ Ngoại giao Anh hôm nay cho hay nước này đã triệu đại sứ Nga sau vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Ba Lan tuần trước, khiến các nước thành viên NATO phải kích hoạt phản ứng chung để bắn hạ.

Tuyên bố của Anh nhấn mạnh những hành vi xâm phạm không phận NATO là "hoàn toàn không thể chấp nhận", đồng thời khẳng định London đoàn kết với các đồng minh trong việc "lên án hành động liều lĩnh".

"Nga nên hiểu rằng hành động gây hấn của họ sẽ chỉ củng cố tình đoàn kết giữa các đồng minh NATO và quyết tâm sát cánh với Ukraine của chúng tôi. Bất kỳ hành động xâm phạm nào tiếp theo sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả bằng vũ lực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh nói.

Drone nghi là của Nga rơi xuống làng Czosnowka, miền đông Ba Lan ngày 10/9. Ảnh: Reuters

Đại sứ quán Nga tại London chưa bình luận về thông tin này. Nga trước đó khẳng định họ không có ý định tấn công các mục tiêu ở Ba Lan và vào thời điểm xảy ra vụ xâm nhập không phận, họ đang tiến hành cuộc tập kích vào Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin hôm nay cáo buộc NATO đang "trên thực tế đang xung đột với Nga" khi tiếp tục hỗ trợ cả trực tiếp và gián tiếp cho Ukraine. "Điều đó là hiển nhiên và không cần thêm xác nhận nào nữa", ông nói.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trước đó cùng ngày cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO sẽ nổ ra nếu liên minh lập vùng cấm bay, bắn hạ UAV Nga trên bầu trời Ukraine.

Các bình luận được phía Nga đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng NATO nên cân nhắc thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine, song lưu ý rằng Warsaw chỉ có thể đưa ra quyết định trên cùng với các đồng minh.

Thanh Tâm (Theo TASS, Reuters)