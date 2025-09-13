NATO huy động tiêm kích, chiến hạm tăng cường phòng thủ Ba Lan

NATO công bố chiến dịch điều động nhiều tiêm kích và tàu hộ vệ nhằm tăng cường phòng thủ không phận Ba Lan và sườn đông liên minh.

Các lãnh đạo NATO ngày 12/9 công bố chiến dịch mang tên Người bảo vệ Phương Đông, trong đó triển khai một số khí tài nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ba Lan.

Lực lượng sẽ được triển khai gồm hai tiêm kích F-16 và một tàu hộ vệ phòng không của Đan Mạch, ba tiêm kích Rafale từ Pháp và 4 chiếc Typhoon của Đức. Cùng với đó là các chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Italy và Hà Lan, đang đồn trú ở Estonia và Ba Lan.

"Các đơn vị bổ sung sẽ củng cố lực lượng hiện có, tăng cường khả năng răn đe và thế trận phòng thủ của NATO ở mọi lúc mọi nơi", liên minh này cho hay.

Tiêm kích F-16 Đan Mạch tham gia diễn tập của NATO vào tháng 11/2024. Ảnh: USAF

"Ngoài các năng lực quân sự truyền thống, chiến dịch sẽ áp dụng những yếu tố được xây dựng để giải quyết thách thức cụ thể liên quan đến máy bay không người lái (UAV)", Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, song không nêu thêm chi tiết.

Các lãnh đạo NATO cho biết giới chức Anh đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ chiến dịch, song chưa rõ sẽ đóng góp vũ khí gì. Một quan chức Anh cho biết nước này có thể điều động 6 tiêm kích Typhoon đến sườn đông của NATO.

Chiến dịch được triển khai sau khi NATO thảo luận về tình hình theo yêu cầu tham vấn của Ba Lan, xoay quanh vụ 19 máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vùng trời nước này hôm 10/9. Lực lượng phòng không Ba Lan và các đơn vị đồn trú của NATO đã tham gia ứng phó, bắn hạ ít nhất 4 phi cơ, những chiếc còn lại tự rơi sau khi cạn nhiên liệu.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki nhận định đây là động thái của Nga nhằm kiểm tra cơ chế hành động và khả năng phản ứng của NATO.

Phần lớn UAV rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, song hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km. Sự việc khiến một ngôi nhà và một ôtô bị phá hủy, không có ai thương vong. Hình ảnh hiện trường cho thấy các phi cơ có vẻ ngoài giống UAV mồi bẫy Gerbera do Nga sản xuất, chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng được trang bị đầu đạn sát thương.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định "không có ý định nhắm tới mục tiêu ở Ba Lan" và sẵn sàng tham vấn với Warsaw về vấn đề này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, War Zone)