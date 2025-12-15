NationA ra mắt SaaS sản xuất nội dung 3D

Neuroid - giải pháp SaaS trên nền tảng đám mây, giúp người dùng tạo, chỉnh sửa mô hình 3D chuyển động và cảnh bằng câu lệnh, hình ảnh hoặc vận động.

Theo đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc, giải pháp SaaS (Software-as-a-Service, phần mềm dưới dạng dịch vụ) cung cấp thư viện chuyển động dựa trên dữ liệu, preset template (mẫu có sẵn) và khả năng mở rộng qua plugin (phần mềm bổ sung), giúp các nhà sáng tạo, studio hoặc thương hiệu kiểm chứng ý tưởng, thử nghiệm lặp lại nhanh chóng.

Neuroid chú trọng khả năng tương thích tệp lẫn chức năng retargeting (tiếp thị lại) để liên kết với pipeline (quy trình) sản xuất 3D hiện có, qua đó giảm chi phí và thời gian thực hiện, đồng thời tăng tỷ lệ tái sử dụng asset (tài sản).

SaaS sản xuất nội dung 3D. Ảnh: NationA

Ra mắt tại Hàn Quốc năm 2022, NationA kiến tạo hệ sinh thái "sản xuất - tiêu thụ" nội dung 3D trong một vòng tuần hoàn, giúp mọi người có thể tạo ra, thưởng thức sản phẩm 3D nhanh chóng. Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược của họ là vừa nâng cao năng suất sáng tạo của nhà sản xuất, vừa cải thiện trải nghiệm người dùng.

"Nền tảng cạnh tranh sản phẩm nằm ở sự tích hợp giữa 'dữ liệu - dịch vụ sản xuất - nền tảng tiêu thụ'. Chúng tôi dự định tối ưu hóa hiệu suất mô hình bằng cách tích lũy, nâng cao chất lượng dữ liệu chuyển động và tương tác 3D, đồng thời giảm chi phí sáng tạo qua công cụ thân thiện với người dùng", người đại diện phân tích.

Cách tiếp cận trên đáp ứng nhu cầu tạo - phân phối nội dung 3D nhanh, tiết kiệm chi phí trong các lĩnh vực như trò chơi, hoạt hình, short-form creator, chiến dịch thương hiệu lẫn giáo dục (EdTech)...

Thời gian tới, NationA ưu tiên cải thiện sản phẩm với trọng tâm là việc trải nghiệm người dùng và tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đối tác. Công ty hướng tới giảm rào cản sáng tạo 3D thông qua tự động hóa sản xuất, tăng cường khả năng tương thích dữ liệu, nâng cao chất lượng tương tác thời gian thực và phát triển môi trường mà bất kỳ ai cũng có thể tạo dựng, chia sẻ nội dung 3D.

Đội ngũ công ty. Thông qua tự động hóa sản xuất nội dung 3D và trải nghiệm kể chuyện tương tác đa chiều, NationA hướng đến nâng cao hiệu suất sáng tạo lẫn khả năng sử dụng của người dùng. Ảnh: NationA

Công ty tham gia nhiều chương trình do Chính phủ Hàn Quốc chủ trì, trong đó có dự án tăng trưởng global SaaS do NIPA triển khai năm 2025 và hỗ trợ sản xuất nội dung AI từ KOCCA. NationA cũng đảm nhận vai trò dẫn dắt tại Seoul AI Hub và là startup cư trú tại Trung tâm Doanh nghiệp ưu tú khu AI Yangjae (quận Seocho, Hàn Quốc).

NationA đạt nhiều giải thưởng tại Hàn Quốc lẫn quốc tế như: TIPS (năm 2022); cuộc thi Challenge K-Startup (2023); được chọn vào chương trình First Penguin (2023); nằm trong danh sách Super Gap Startup 1000+ (2024), Innovation Premier 1000 (2025); giải Công nghệ ảnh hưởng (Impact Tech, 2025), danh hiệu Global ICT Future Unicorn (2025) và bằng khen Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc (2025). Ba năm liên tiếp (2024-2026, dự kiến trao tháng 1/2026), đơn vị có tên ở CES Innovation Awards, trong đó có Best of Innovation.

Đông Vệ