NashTech mở văn phòng mới tại Đà Nẵng

NashTech khai trương văn phòng mới tại Đà Nẵng hôm 13/11, tại tầng 19, tòa Nhà Vietinbank, 36 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu.

Sự kiện đánh dấu cột mốc tăng trưởng 100 nhân sự đầu tiên sau hơn một năm hoạt động theo mô hình làm việc chung (Coworking space), được kỳ vọng là bước ngoặt trong chiến lược mở rộng quy mô của NashTech trong năm 2023.

Lễ khai trương có sự tham dự của Ban giám đốc NashTech cùng các đối tác, khách hàng và nhân viên NashTech tại Đà Nẵng.

Ban Giám đốc NashTech cắt băng khánh thành chào mừng sự kiện khai trương văn phòng mới tại Đà Nẵng. Ảnh: NashTech

Ông Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc Điều hành NashTech Việt Nam phát biểu tại buổi lễ: "Nhận thấy được nhiều ưu thế về phát triển kinh tế và lĩnh vực công nghệ thông tin, NashTech mong muốn mở rộng và phát triển quy mô tại Đà Nẵng với mục tiêu trở thành trung tâm phát triển phần mềm lớn mạnh, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm cùng các đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút các nhân tài công nghệ miền Trung. Chúng tôi kỳ vọng NashTech Đà Nẵng sẽ từng bước đóng góp đáng kể cho giai đoạn phát triển mới của NashTech Việt Nam".

Cũng theo đại diện NashTech Việt Nam, Đà Nẵng là thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển kinh tế. Những năm gần đây, Đà Nẵng đã và đang tập trung phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đủ năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, các cơ quan chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển lĩnh vực công nghệ phần mềm

Văn phòng NashTech Đà Nẵng hiện có hơn 100 kỹ sư lập trình được trang bị các thiết bị hiện đại.

"NashTech đặt yếu tố con người làm trọng tâm để quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do đó NashTech đã xây dựng môi trường và văn hoá làm việc hạnh phúc, thoải mái như chính ngôi nhà thứ hai cho mỗi nhân viên. Nhờ vậy mà các nhân viên có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nâng cao hiệu quả công việc để hướng đến đạt những mục tiêu chung của tập thể", đại diện tập đoàn cho hay.

NashTech từng nhận các giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á do Tạp chí HR Asia tổ chức; Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (2018-2022), Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam (2018- 2022) hay HR Excellence do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe tổ chức...

NashTech nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do Tạp chí HR Asia tổ chức 2022. Ảnh: NashTech

Theo khảo sát của Vietnam Report về các doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ trong tháng 6/2022, chiến lược ưu tiên trong chuyển đổi số của các doanh nghiệp công nghệ là tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nắm được xu hướng thị trường này, NashTech đề ra các chiến lược rõ ràng trong việc phát triển nguồn nhân lực, không ngừng cập nhật và nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới để thích nghi với bối cảnh kinh tế mới.

Trong năm 2023, bên cạnh mở rộng các vị trí tuyển dụng từ cấp trung đến cao, NashTech Đà Nẵng sẽ triển khai thêm các chương trình đào tạo dành cho các sinh viên công nghệ mới ra trường, điển hình là Rookie To Engineer. Đây là chương trình đã triển khai hơn hai năm qua với hơn một nghìn sinh viên hoàn thành khóa học được dẫn dắt bởi đội ngũ kỹ sư công nghệ cấp cao tại NashTech. Rookie To Engineer không chỉ là bước đệm vững chắc giúp các bạn trẻ tự tin trở thành kỹ sư công nghệ trong tương lai mà còn đóng góp cho cộng đồng IT đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Trong hai năm đến, NashTech Đà Nẵng được kỳ vọng là "mảnh ghép ưu tú" góp phần hoàn thiện NashTech Việt Nam trên hành trình chinh phục bản đồ công nghệ thế giới, qua đó, mang đến nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao cùng các đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút các nhân tài công nghệ miền Trung. Điều này góp phần phát triển năng lực đội ngũ kỹ sư - lập trình viên để giữ vững sứ mệnh tạo ra các giải pháp công nghệ tốt nhất bởi tài năng, trí tuệ và công nghệ của nhân sự NashTech.

(Nguồn: NashTech)