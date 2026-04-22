NASA hé lộ tầng lõi tên lửa cho nhiệm vụ Artemis III

NASA hé lộ bộ phận lớn nhất của tên lửa trong nhiệm vụ Artemis III, thuộc chương trình Mặt Trăng Artemis sau hơn một tuần phi hành đoàn Artemis II hạ cánh thành công ngoài khơi San Diego.

Đầu tuần này, tầng lõi của Hệ thống Phóng Không gian (SLS) được đưa ra khỏi Cơ sở Lắp ráp Michoud của NASA ở New Orleans. Phần thân tên lửa khổng lồ này sau đó được chất lên sà lan Pegasus để vận chuyển đến địa điểm phóng - Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida.

Đây là bước tiến lớn hướng tới việc triển khai Artemis III, dự kiến diễn ra giữa năm 2027. Nhiệm vụ có phi hành đoàn này sẽ thử nghiệm các hoạt động tiếp cận và ghép nối trên quỹ đạo Trái Đất giữa tàu Orion của NASA và một hoặc cả hai tàu đổ bộ Mặt Trăng tư nhân - Starship của SpaceX và Blue Moon của Blue Origin.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, con người sẽ đặt chân xuống gần cực nam của Mặt Trăng trong nhiệm vụ Artemis IV, dự kiến diễn ra cuối năm 2028. Hiện tại vẫn chưa rõ tàu đổ bộ nào sẽ tham gia nhiệm vụ này.

NASA vận chuyển tầng lõi của tên lửa SLS dùng cho nhiệm vụ Artemis III từ Cơ sở Lắp ráp Michoud đến sà lan Pegasus ở New Orleans. Ảnh: NASA

Theo Lori Glaze, quyền phó quản lý Ban Phát triển Hệ thống Thám hiểm tại Trụ sở NASA ở Washington, việc hé lộ tầng lõi SLS là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tiến trình đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng. "Đây là xương sống của Artemis III. Khi nó được chuyển đến Florida cho công đoạn tích hợp cuối cùng, chúng ta cũng tiến một bước gần hơn tới việc thử nghiệm những khả năng quan trọng cần thiết để đưa người Mỹ đổ bộ Mặt Trăng, mở đường cho nhiệm vụ có phi hành đoàn đầu tiên đến Sao Hỏa", bà nói thêm.

Tầng lõi SLS hoàn chỉnh của Artemis III sẽ cao 64,6 m. Do vẫn thiếu cụm động cơ, phần được đưa ra khỏi Michoud chỉ đạt 80% chiều cao đó. Phần này gồm hai thùng chứa nhiên liệu, tổng cộng chứa khoảng 2,77 triệu lít nhiên liệu lỏng siêu lạnh để cung cấp cho bốn động cơ RS-25. Trong quá trình phóng và bay, tầng lõi hoàn chỉnh sẽ hoạt động hơn 8 phút, tạo lực đẩy hơn 900 tấn để đưa phi hành đoàn vào quỹ đạo.

Tàu Orion đưa phi hành đoàn Artemis II đáp thành công xuống vùng biển ngoài khơi San Diego ngày 10/4 (11/4 giờ Hà Nội). Ảnh: NASA

Trước đó, họ đã thực hiện thành công chuyến bay vòng qua phía xa Mặt Trăng kéo dài 10 ngày. Đây là nhiệm vụ đưa người đến vùng không gian Mặt Trăng đầu tiên kể từ năm 1972, đồng thời là chuyến bay vào vũ trụ có người lái đầu tiên của cả tên lửa SLS và tàu Orion. Artemis II cũng lập kỷ lục về khoảng cách xa Trái Đất nhất mà con người từng bay, 406.771 km.

Thu Thảo (Theo Space, BBC)